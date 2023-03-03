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Представители налоговых органов в Чехии помогают предпринимателям с подачей налоговых деклараций

Представители налоговых органов в Чехии помогают предпринимателям с подачей налоговых деклараций

Партнер рубрики:
Новости 420on
06 марта
09:13
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​Представители налоговых органов начали посещать отдельные муниципалитеты, где нет офисов налоговой инспекции. Они консультируют людей по вопросам подачи налоговых деклараций. На данный момент отчеты подали только 10%. Остается еще около месяца, если предприниматели выбирают бумажную форму подачи декларации. Но в этом году значительно увеличилось число людей, обязанных подавать декларации в электронном виде.

Представители налоговых органов в Чехии помогают предпринимателям с подачей налоговых деклараций

Муниципалитеты предоставляют представителям налоговых органов помещения, куда люди могут прийти и подать свою налоговую декларацию. Кроме того, они могут получить помощь в заполнении налоговой декларации.

Предприниматель Марек Влах в этом году впервые будет подавать налоговую декларацию в электронном виде. Государство установило для него электронный информационный ящик. У его отца, который занимается ремонтом обуви, тоже есть такой ящик. Однако он и раньше отправлял свои декларации в электронном виде, с помощью своего бухгалтера. Сам он никогда не подавал налоговую декларацию. По его словам, новые обязательные ящики для сбора данных и связанная с этим необходимость подавать налоговые декларации в электронном виде являются сложными для многих предпринимателей, и некоторые из них закрывают свой бизнес.

Однако люди не обязаны отправлять свои декларации исключительно через информационные ящики. Они также могут подать отчет через портал "Мои налоги". Крайний срок подачи бумажной налоговой декларации - 3 апреля. Если люди подают налоговую декларацию в электронном виде, у них есть еще один месяц. Если в составлении декларации им помогает налоговый консультант, то срок продлевается до 1 июля.

С этого года, помимо прочего, изменяются суммы, с которых люди должны подавать декларации. Лимит был увеличен до 50 000 крон с прежних 15 000 крон годового дохода.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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