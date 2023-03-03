Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Экономика
Средняя зарплата в Чехии выросла до 43 412 крон, но в реальном выражении снизилась

Средняя зарплата в Чехии выросла до 43 412 крон, но в реальном выражении снизилась

Партнер рубрики:
Новости 420on
06 марта
09:35
188
​Средняя заработная плата в Чешской Республике в четвертом квартале 2022 года выросла на 7,9% по сравнению с предыдущим годом и составила 43 412 крон. Однако с учетом инфляции, которая за тот же период достигла 15,7%, зарплата в реальном выражении снизилась на 6,7%.

Средняя зарплата в Чехии выросла до 43 412 крон, но в реальном выражении снизилась

Таким образом, зарплата в Чехии снижается уже в пятый раз подряд. Это следует из данных, опубликованных Чешским статистическим управлением.

За весь прошлый год средняя заработная плата в стране достигла 40 353 крон. В годовом сравнении она была на 2 450 крон больше, т.е. на 6,5%. Однако потребительские цены в прошлом году выросли на 15,1%, поэтому в реальном выражении зарплата снизилась на 7,5%.

Источник: ceskenoviny.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь

 

Актуальное:

Как изменились цены на продукты в Чехии за год? Сравнение цен в чешских магазинах 2023

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

— Вступите в группу Facebook



читайте по теме
Assets
05 марта
09:04
1714
Экономика
Реальная заработная плата в Чехии выросла на 141% с 1994 года. Сколько получали чехи 30 лет назад?
Assets
27 февраля
16:49
2725
Жизнь
Как просить повышения зарплаты во время инфляции? 8 советов от чешского Forbes
Assets
27 февраля
08:47
2194
Общество
Чешские ремесленники перемещаются за границу. Больше денег, лучше условия
Assets
23 февраля
12:00
1168
Жизнь
Треть работающих беженцев из Украины получают в Чехии менее 100 крон в час
Последние новости:
Assets
06 марта
09:13
120
Экономика
Представители налоговых органов в Чехии помогают предпринимателям с подачей налоговых деклараций
Assets
05 марта
16:29
5720
Экономика
В Чехии готовят судебные иски по поводу мошенничества с пособиями
Assets
05 марта
16:04
974
Экономика
Милош Земан посоветовал правительству повысить налоги
Assets
05 марта
13:35
1914
Экономика
Чешская компания производит продукты питания, которые хранятся 10 лет. Она отправит их в Украину
Assets
05 марта
09:04
1714
Экономика
Реальная заработная плата в Чехии выросла на 141% с 1994 года. Сколько получали чехи 30 лет назад?
Assets
04 марта
20:39
1606
Общество
Водитель-иностранец в Чехии пытался скрыться от полиции на угнанном автомобиле
Assets
04 марта
19:02
1477
Политика
Членство Украины в ЕС? Переговоры могут начаться в этом году
Assets
04 марта
09:02
2124
Общество
Преподавателя гимназии в Чехии будут судить за сексуальное насилие в отношении студенток
Assets
03 марта
19:47
4535
Экономика
Экономика Чехии находится в рецессии
Assets
03 марта
18:02
2480
Общество
В Праге две девочки попали под трамвай


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
недвижимость
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес