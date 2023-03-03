Средняя зарплата в Чехии выросла до 43 412 крон, но в реальном выражении снизилась

​Средняя заработная плата в Чешской Республике в четвертом квартале 2022 года выросла на 7,9% по сравнению с предыдущим годом и составила 43 412 крон. Однако с учетом инфляции, которая за тот же период достигла 15,7%, зарплата в реальном выражении снизилась на 6,7%.

Таким образом, зарплата в Чехии снижается уже в пятый раз подряд. Это следует из данных, опубликованных Чешским статистическим управлением.

За весь прошлый год средняя заработная плата в стране достигла 40 353 крон. В годовом сравнении она была на 2 450 крон больше, т.е. на 6,5%. Однако потребительские цены в прошлом году выросли на 15,1%, поэтому в реальном выражении зарплата снизилась на 7,5%.

Источник: ceskenoviny.cz

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