Средняя зарплата в Чехии выросла до 43 412 крон, но в реальном выражении снизилась

Таким образом, зарплата в Чехии снижается уже в пятый раз подряд. Это следует из данных, опубликованных Чешским статистическим управлением.
За весь прошлый год средняя заработная плата в стране достигла 40 353 крон. В годовом сравнении она была на 2 450 крон больше, т.е. на 6,5%. Однако потребительские цены в прошлом году выросли на 15,1%, поэтому в реальном выражении зарплата снизилась на 7,5%.
Источник: ceskenoviny.cz
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