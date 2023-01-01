Чешские компании планируют массовый набор персонала

У чешских работодателей произошли серьезные изменения. Если несколько месяцев назад они готовились к увольнениям, то теперь фирмы хотят активно нанимать сотрудников.

В конце прошлого года компании в Чехии все еще пессимистично смотрели в будущее и планировали увольнения. Спустя несколько месяцев они смотрят в будущее с большим оптимизмом и планируют активный набор персонала. Это следует из регулярного опроса, проведенного рекрутинговой группой ManpowerGroup во втором квартале этого года.

31% компаний намерены нанять новых сотрудников в ближайшие три месяца (на 9% больше, чем в предыдущем квартале), в то время как "только" 15% компаний намерены уволить персонал (на 9% меньше, чем кварталом ранее). Почти половина компаний не планирует никаких изменений (рост с 43 до 49%), а число компаний, которые не знают, как они будут подходить к ситуации с точки зрения найма персонала, сократилось с 11% до 5%.

Таким образом, чистый индекс рынка труда, который показывает разницу между долей фирм, намеревающихся нанять новых сотрудников, и тех, кто намерен уволиться, составляет + 16% для второго квартала 2023 года. По сравнению с предыдущим кварталом, когда индекс был слегка отрицательным, произошло значительное укрепление на 18 пунктов. Таким образом, чешский рынок труда вернулся к уровню оптимизма в 2022 году.

"Большая часть чешского рынка труда показывает, что у него уже есть гораздо более светлые перспективы на ближайшее будущее. На нашей практике мы видим, что компании снова начали заполнять свои замороженные вакансии, так как энергетический кризис, инфляция и цепочки поставок стабилизируются", - сказала на пресс-конференции Ярослава Резлерова, управляющий директор ManpowerGroup Czech Republic.

Глава другой рекрутинговой компании, Grafton Recruitment, также подтверждает рост активности в сфере подбора персонала. "Мы видим постепенное ослабление охлаждения рынка и в то же время ощущаем, что со стороны наших клиентов наблюдается постепенный рост заказов и, следовательно, увеличение найма и персонала", - говорит Мартин Мало от имени компании.

Однако Резлерова говорит, что рынок труда остается очень неспокойным из-за экономических и социальных изменений, с чем согласен и Томаш Домбровский из компании LMC, которая управляет такими порталами вакансий, как Jobs.cz и Práce.cz.

"В начале года мы говорили, что на рынке труда нет апокалипсиса, и мы рады, что это подтверждается. Несмотря на сложные условия, компаниям в большинстве случаев удалось сохранить контракты", - говорит главный аналитик LMC.

Однако, по его словам, важно помнить, что "мы переживаем неспокойные времена, и хотя сейчас компании могут считать, что они относительно хорошо пережили зиму благодаря теплой погоде, а теперь все будет еще лучше благодаря снижению цен на энергоносители, осенью все может измениться".

"Будет важно, как развивается ситуация в Украине и не усугубляются ли логистические трудности. На ожидания компаний также повлияет то, насколько хорошо им удастся найти квалифицированных сотрудников и насколько вырастут цены на сырье и зарплаты работников", - отмечает Домбровский.

Согласно исследованию ManpowerGroup, все компании, независимо от размера предприятия, намерены нанимать новых сотрудников. Наиболее оптимистично настроены на предстоящий квартал работодатели из крупных компаний (более 250 сотрудников), которые сообщают, что индекс рынка труда составляет 22.

Напротив, средние фирмы (50-249 сотрудников) сообщают о самых слабых ожиданиях со значением индекса 11. Однако по сравнению с предыдущим кварталом ожидания этих компаний выросли на 23 процентных пункта.

С отраслевой точки зрения, все отрасли готовы увеличить численность своих работников, за исключением услуг связи, включающих телекоммуникации, СМИ, издательское дело и развлечения, где индекс чистой занятости составил -3%.

Тем не менее, еще восемь из девяти отраслей ожидают роста числа рабочих мест. Работодатели в секторе финансов, страхования и недвижимости ожидают наибольшей активности в сфере найма, значение индекса составляет 34 (на 46 процентных пунктов выше, чем в предыдущем периоде). Ожидается рост в секторах здравоохранения и фармацевтики, а также в секторе информационных технологий.

Источник: ekonomika-firmy

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