За атакой на «Северный поток» стоит проукраинская группировка, утверждает разведка США

​За прошлогодними атаками на газопровод «Северный поток» стоят проукраинские группировки, пишет The New York Times со ссылкой на американские спецслужбы. Но нет никаких доказательств того, что президент Украины Владимир Зеленский или другие высокопоставленные украинские чиновники знали о планах диверсий или отдавали им приказы, пишет издание.

Американская разведка мало что знает о преступниках и их связях. Информация пока указывает на то, что они были противниками президента России Владимира Путина. Состав группы не уточняется, неизвестно, кто руководил или оплатил операцию. Секретная служба отказалась раскрыть характер разведывательных данных, способ их получения или какие-либо подробности о силе содержащихся в них доказательств, пишет сервер The New York Times (NYT).

По данным газеты, диверсанты, скорее всего, были гражданами Украины или России, либо их комбинацией. Официальные лица США заявили, что в этом деле не участвовали граждане США или Великобритании.

Спецслужбы считают, что операция спонсировалась государством. Взрывчатка, скорее всего, была заложена с помощью опытных водолазов, которые, судя по всему, не работали на военные или разведывательные службы, заявили официальные лица США, изучившие новые разведданные. Однако не исключено, что в прошлом преступники проходили специальную государственную подготовку.

Спецслужбы США считают Украину страной с «наиболее логичным потенциальным мотивом для нападения на газопровод», пишет издание. Они годами выступали против этого проекта, называя его угрозой национальной безопасности, поскольку он позволит России легче продавать газ в Европу.

Представители украинского правительства и военной разведки заявляют, что не принимали участия в атаках и не знают, кто их осуществил.

Три из четырех газопроводов были повреждены в результате пока еще необъяснимых взрывов в сентябре прошлого года, один газопровод «Северный поток — 2» остался нетронутым.

Москва утверждает, что за взрывами газопровода стоит Запад, но не обосновывает свои утверждения. В феврале Белый дом отклонил как «полную выдумку» сообщение в блоге лауреата Пулитцеровской премии США журналиста-расследователя Сеймура Херша, в котором утверждалось, что Вашингтон стоит за взрывами. Расследования властей Дании, Германии и Швеции еще не завершены.

Россия собирается перекрыть и законсервировать поврежденные нитки газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», и не рассчитывает на их ремонт и перезапуск.

Источник: novinky.cz

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