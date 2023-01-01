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Инфляция в Чехии в феврале замедлилась

Инфляция в Чехии в феврале замедлилась

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Новости 420on
10 марта
10:17
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Годовой уровень инфляции в феврале в Чехии достиг 16,7%. По сравнению с январем рост цен был на 0,8% ниже.

Инфляция в Чехии в феврале замедлилась

Данные были опубликованы 10 марта Чешским статистическим управлением (ČSÚ).

Статистики зафиксировали замедление темпов роста цен в половине разделов потребительской корзины. «Цены на топливо, например, с июля прошлого года уменьшают свое влияние на годовой индекс», — сказала Павла Шедива, руководитель отдела статистики потребительских цен ČSÚ.

Цены на товары в совокупности выросли на 19,7%, а на услуги — на 11,9%.

Ослаб рост цен на энергоносители. Рост цен на электроэнергию за год замедлился до 32% (36,4% в январе), а на газ — до 74,3% (87% в январе).

Более значительный рост цен за год наблюдался на воду (16,3%), канализацию (30,3%), твердое топливо (55,6%) и тепло и горячую воду (45,6%). Цены на продукты питания также выросли: рис подорожал на 31,9%, мука — на 36,1%, свинина — на 31,1%, полуобезжиренное молоко длительного хранения — на 39,5%, яйца — на 95,2%, сахар — на 75,1%.

Увеличение инфляции на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем произошло в основном за счет роста цен на продукты питания и безалкогольные напитки, а также в разделе отдыха и культуры.

Отдых с комплексным обслуживанием подорожал на 5,7%, а среди конкретных продуктов питания наибольший рост цен был зафиксирован на овощи (12,7%) и фрукты (2,8%). Безалкогольные напитки подорожали на 1,4%.

«Напротив, цены были ниже, чем в январе, в жилищном секторе, где тарифы на газ снизились на 1,6%. Среди продуктов питания, в частности, цены на свинину снизились на 6,1%, сливочное масло — на 12,3%, мясо птицы — на 1,1%», — добавили в ČSÚ.

Источник: novinky.cz

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