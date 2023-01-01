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Повышение налога на недвижимость в Чехии может принести в госбюджет до 12 млрд крон

Повышение налога на недвижимость в Чехии может принести в госбюджет до 12 млрд крон

Партнер рубрики:
Новости 420on
10 марта
18:34
452
В Чехии сейчас обсуждается возможность повышения налога на недвижимость. По словам экономиста Лукаша Кованды, эта мера может принести в государственную казну дополнительно от 6 до 12 млрд крон. Экономисты воспринимают повышение налога как необходимый шаг для сокращения дефицита, но в то же время сходятся во мнении, что было бы правильнее, если бы увеличенная сумма налога шла в казну муниципалитетов, а не в государственный бюджет.

Повышение налога на недвижимость в Чехии может принести в госбюджет до 12 млрд крон

По сравнению с другими странами ЕС налог на недвижимость в Чехии является одним из самых низких. Вероятно, поэтому Министерство финансов рассматривает возможность его увеличения в рамках поиска новых доходов в бюджет. Некоторые члены правительственной коалиции говорят об удвоении нынешней суммы налога.

Экономисты в целом согласны с тем, что правительству необходимо повысить налоги, чтобы сократить высокий дефицит государственного бюджета. Однако, поскольку кабинет премьер-министра Петра Фиалы (ODS) по-прежнему настаивает на том, что он не будет повышать подоходный налог с населения, нет другого выбора, кроме как повысить другие налоги.

«Тот факт, что одной из возможностей является повышение налога на недвижимость, уже обсуждался в прошлом году, так что в этом нет ничего нового», — сказал аналитик Akcenta Мирослав Новак.

«С моей точки зрения, некоторое увеличение этого налога оправданно, потому что по сравнению с другими налогами он растет медленнее. Было бы уместно связать этот налог, например, с ростом инфляции», — добавил он.

Налог ударит по большинству семей

Однако, по словам главного экономиста BHS Штепана Кржечека, если кабинет действительно решит повысить налог на имущество, он должен действовать разумно, поскольку налог затронет большинство чешских семей. Экономист указал на тот факт, что почти 80% чешских семей живут в собственном доме или квартире.

«На мой взгляд, любые изменения должны быть постепенными, а не внезапными, чтобы люди могли к ним подготовиться. Я убежден, что в связи с этим сбор налогов должен быть увеличен максимум на несколько миллиардов крон в год», — сказал Кржечек.

Конкретные оценки представил главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда. По его словам, в случае удвоения налога государство могло бы получать в год примерно на 12 млрд крон больше. Столько же этот налог приносит и сейчас.

По словам министра финансов Збынека Станюры (ODS), соотношение перераспределения налогов между государственным бюджетом и муниципалитетами еще не определено. Однако, по словам Кржечека, предпочтение следует отдавать муниципалитетам, поскольку это будет способствовать дальнейшему развитию на их территории.

Кованда с этим согласен. «Если доходы от налога будут получать только муниципалитеты, им будет легче реализовывать, например, проекты социального жилья», - сказал он.

«Более того, это поддержит региональное развитие, так как у муниципалитетов будет больше стимулов для того, чтобы люди оставались в своем регионе и не уезжали. Эти деньги можно также использовать для улучшения инфраструктуры», — добавил Кованда.

Однако Станюра уже заявил, что, если повышение налогов произойдет, он хочет, чтобы часть доходов пошла в государственную казну.

При этом, как указал Новак, простого повышения налога на недвижимость будет недостаточно. Правительству придется предпринять дальнейшие шаги для сокращения высокого дефицита.

«Давайте готовиться к тому, что скорее всего, будут повышены и другие налоги, например некоторые товари и услуги будут переведены на повышенную ставку НДС», — заключил он.

Источник: novinky.cz

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