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Паника в США. Власти закрыли еще один банк, чтобы не подвергать опасности всю систему

Паника в США. Власти закрыли еще один банк, чтобы не подвергать опасности всю систему

Партнер рубрики:
Новости 420on
13 марта
10:57
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Власти США в воскресенье, 12 марта, закрыли нью-йоркский банк Signature Bank. Решение последовало за закрытием 10 марта банка Sillicon Valley Bank (SVB) — это крупнейшее банкротство в США с момента краха Washington Mutual в 2008 году.

Паника в США. Власти закрыли еще один банк, чтобы не подвергать опасности всю систему

На конец прошлого года депозиты Signature Bank составляли 88,59 млрд долларов (2 трлн крон), а активы — 110,36 млрд долларов, сообщило Министерство финансов штата Нью-Йорк.

Как сообщает New York Times, федеральные власти обеспокоены тем, что, если банк, который управлял деньгами юридических лиц и компаний, занимающихся недвижимостью, останется открытым, это может угрожать всей финансовой системе.

О серьезности ситуации свидетельствует тот факт, что 13 марта президент Джо Байдена планирует выступить с речью о неспокойном развитии событий на финансовых рынках США.

Федеральная корпорация страхования депозитов (FDIC) взяла под контроль банк Signature. 

Signature был коммерческим банком с отделениями в Нью-Йорке, Коннектикуте, Калифорнии, Неваде и Северной Каролине. Почти четверть его вкладов приходилась на криптовалютный сектор, но в декабре банк объявил, что сократит связанные с криптовалютами вклады на 8 млрд долларов.

По данным NYT, нынешние проблемы Signature Bank во многом связаны с паникой, вызванной пятничным закрытием Sillicon Valley Bank.

FDIC создала промежуточный банк-преемник, который позволит клиентам получить доступ к своим средствам с 13 марта. Вкладчики и заемщики Signature Bank автоматически станут клиентами промежуточного банка. Грег Кармайкл, бывший директор Fifth Third Bancorp, назначен его директором, сообщает Reuters.

Источник: novinky.cz

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