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Люди в Чехии стали покупать чаще, но меньше

Люди в Чехии стали покупать чаще, но меньше

Партнер рубрики:
Новости 420on
13 марта
14:29
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Во время инфляционного кризиса и после окончания эпидемии ковида чехи изменили свои покупательские привычки. По словам опрошенных Právo продавцов продуктов питания, люди покупают чаще и в меньших количествах, потому что ищут выгодные предложения и скидки.

Люди в Чехии стали покупать чаще, но меньше

Многие покупки переместились в интернет-магазины, где легче следить за ценами. Розничные сети также реагируют на эту тенденцию, все чаще предлагая дешевые товары под своими марками.

Это подтвердил, например, Томаш Кубик, пресс-секретарь компании Penny. «В настоящее время растет число покупателей, ориентирующихся на товары в рекламных предложениях, причем доля продаж рекламных товаров составляет около половины покупок», — сказал он.

«Что изменилось, так это то, что покупатели стали больше планировать свои покупки. В результате экономической ситуации они по понятным причинам стали более чувствительны к цене отдельных продуктов и чаще выбирают продукты под нашими марками», — сообщила Анета Турновска из Globus.

По мнению продавцов, ситуация после пандемии коронавируса также изменила поведение покупателей.

«Люди покупают чаще и меньшими партиями. Раньше они совершали покупки реже и с большей стоимостью корзины», — объясняет Рената Майерль, пресс-секретарь компании Kaufland. Однако, по ее словам, покупатели по-прежнему с удовольствием доплачивают за свежие продукты, такие как рыба или сыр.

«Наибольший интерес вызывают специальные предложения на основные продукты питания, такие как яйца, масло или молоко. В связи с ростом цен в ресторанах мы также наблюдаем повышенный спрос на готовые блюда», — добавил Томаш Майлер, пресс-секретарь сети супермаркетов Lidl.

Те же тенденции характерны для интернет-магазинов.

Сахар онлайн

Интерес к сахару, цена на который только с сентября по декабрь в розничных магазинах выросла с 18,21 кроны до 32,23 кроны, по данным сайта Heureka, осенью вырос на 145% в годовом исчислении. Для сливочного масла этот показатель составил 140%.

«Интерес значительно возрос осенью. В то время цены росли в большей степени, и люди стали покупать через интернет в основном непортящиеся продукты питания. В разных магазинах цена может отличаться на десятки процентов», —  сказал Михал Бузек, руководитель аналитического отдела Heureka.cz.

Еще одна цифра из анализа Heureka.cz соответствует утверждению, что люди чаще готовят еду дома из-за более высоких цен в ресторанах. Только продажи ингредиентов для выпечки выросли на 90% по сравнению с прошлым годом, а соли — на 110%.

Люди также научились чаще пользоваться различными дисконтными картами и другими подобными инструментами. Например, по данным компании, почти 2 млн активных покупателей в настоящее время пользуются программой лояльности Tesco Clubcard, которая предоставляет пользователям скидки.

Источник: novinky.cz

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