Чехи устали экономить. Тенденция закрытых кошельков может закончиться

​Розничные продажи в Чехии падают уже девятый месяц подряд, но есть и хорошие новости. В январе чехи потратили в магазинах почти столько же денег, сколько и до пандемии.

После исторического падения в конце прошлого года розничные продажи в январе улучшились. Они почти компенсировали дефицит, возникший во время ковидного и энергетического кризисов. По сравнению с январем 2019 года продажи снизились всего на 1,4%, согласно данным Евростата. Более того, тенденция продаж в некоторых типах магазинов показывает, что чехи снова учатся тратить.

Эта новость может порадовать еще и потому, что именно прошлогодний спад розничной торговли привел всю отечественную экономику к рецессии.

В январе месячный рост продаж достиг 0,3% (с поправкой на сезонность).

«Опросы потребителей указывают на стабилизацию ситуации», — подтверждает Давид Вагенкнехт из Raiffeisen Bank, хотя тут же добавляет: «Настроения домохозяйств все еще беспрецедентно пессимистичны».

Якуб Сейдлер из Чешской банковской ассоциации признал, что январские показатели были немного более благоприятными по сравнению с концом прошлого года, но также напомнил, что домохозяйствам приходится продолжать ограничивать свое потребление из-за двузначной инфляции и высоких цен на энергоносители.

Данные исследования Чешского статистического управления показывают, что оборот интернет-магазинов и продажи электроники превышают уровень последнего докризисного года. Период ковида приучил чехов больше тратить на лекарства и средства гигиены. Кроме того, чехи вернулись к путешествиям, о чем свидетельствуют данные, показывающие, что потребление топлива достигло докризисного уровня. Это же касается продаж автомобилей.

В январе неожиданно улучшились показатели ресторанов, гостиниц и магазинов обуви и одежды. Карантинные меры практически свели на нет оборот в этих секторах, но они постепенно восстанавливаются и сейчас постепенно приближаются к докризисному уровню, хотя и потеряли 10 и 20% соответственно.

Весь сектор розничной торговли был бы выше уровня 2019 года, если бы чехи не начали так жестко экономить на продуктах питания. По сравнению с январем прошлого года реальные продажи в супермаркетах упали на 8%, а по сравнению с январем 2019 года — на 6,3%.

Январское улучшение помогло Чехии и в международных сравнениях. В октябре, ноябре и декабре 2022 года спад местного сектора розничной торговли по сравнению с докризисными временами был самым глубоким в Европе, а в январе бельгийцы, итальянцы и особенно словаки и австрийцы уже были в худшем положении, резко сократив потребление перед началом нового года.

Данные за январь не стоит переоценивать, тем более что это традиционно слабый месяц. Нужно дождаться февраля и марта, когда экономика начнет работать на полную мощность.

Источник: seznamzpravy.cz

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