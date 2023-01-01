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Credit Suisse: Обрушились акции крупного швейцарского банка. Пойдут ли на дно европейские акции?

Credit Suisse: Обрушились акции крупного швейцарского банка. Пойдут ли на дно европейские акции?

Партнер рубрики:
Новости 420on
15 марта
16:46
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Мировые рынки продолжают терпеть потрясения. Переживает потери второй по величине швейцарский банк. На мировом финансовом рынке замаячил кризис.

Credit Suisse: Обрушились акции крупного швейцарского банка. Пойдут ли на дно европейские акции?

Акции второго по величине швейцарского банка Credit Suisse 15 марта подешевели более чем на 20%. Европейские акции также отреагировали на это и резко падают. 

Саудовский национальный банк, который с прошлого года владеет 10-процентным пакетом акций Credit Suisse и является его крупнейшим инвестором, объявил в среду, что не будет оказывать банку дальнейшую финансовую помощь. Причиной этого, как говорят, являются нормативные препятствия, поскольку дальнейшая помощь привела бы к тому, что доля банка превысила бы вышеупомянутые десять процентов.

Новость появилась всего через день после того, как Credit Suisse обнаружил серьезные недостатки в финансовой отчетности и процедурах контроля за последние два года. Банк пообещал предпринять шаги по исправлению неэффективных процедур контроля, которым он следует при составлении финансовой отчетности.

Банк долгое время пытался оправиться от серии скандалов, которые подорвали его доверие к инвесторам, что привело к значительному оттоку капитала. Только в четвертом квартале прошлого года отток депозитов клиентов составил более 110 млрд. швейцарских франков (2,7 трлн. чешских крон), сообщает Reuters.

Кроме того, по данным Bloomberg, страховка на случай краха Credit Suisse становится все дороже. Она приближается к отметке в тысячу базисных пунктов, что уже означает, что инвесторы серьезно обеспокоены. Сейчас сумма страховки примерно в 20 раз дороже, чем страховка от краха другого швейцарского банка, UBS.

Значительные проблемы Credit Suisse, таким образом, отражаются на его акциях. Только в среду утром их стоимость на фондовой бирже Цюриха упала более чем на 20% до рекордно низкого уровня - одна акция в настоящее время стоит менее двух швейцарских франков. В полдень торги акциями были приостановлены.

Кроме того, европейские акции также реагируют на масштабное падение Credit Suisse. Среди конкретных банков сильно ослабли британский HSBC (-4,3%), немецкий Commerzbank (-9,7%) и бельгийский KBC (-5,7%), которому принадлежит ČSOB в Чешской Республике. Австрийский Erste, которому принадлежит Česká spořitelna, ослаб почти на 5% на Пражской фондовой бирже.

Из-за резкого падения цен регулирующие органы даже приостановили торги акциями французского Société Générale, которому принадлежит Komerční banka в Чехии, а также акциями нескольких итальянских банков, сообщает финансовый телеканал CNBC.

С конца прошлой недели на рынках акций наблюдаются колебания в связи с падением американских финансовых домов Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank. Власти США закрыли эти банки и, хотя клиенты сейчас могут получить доступ к своим вкладам, на рынках сохраняется нервозность.

"Рынки неспокойны. Мы уходим от проблем американских банков к проблемам европейских банков, особенно Credit Suisse", - сказал Карло Франчини, возглавляющий отдел институциональных инвесторов в миланском банке Ifigest.

Источник: novinky.cz

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