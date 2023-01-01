Петр Павел подпишет скандальный закон о снижении индексации пенсий, но намерен подать жалобу в суд

​«Я решил подписать закон о снижении валоризации пенсий, но у меня все еще есть сомнения в том, не противоречит ли он Конституции», — заявил президент Чехии Петр Павел.

Президент Чехии Петр Павел подпишет спорную правительственную поправку о снижении июньской индексации пенсий. В то же время он заявил, что сомневается в ее конституционности.

Если закон будет подписан, оппозиционное движение ANO обещало подать жалобу в Конституционный суд Чехии. Павел добавил, что если ANO не удастся этого сделать, то он сам обратится в Конституционный суд.

Он сказал, что решение далось ему нелегко. «В нынешних условиях ни одно решение не является хорошим, и уж точно не для всех», — пояснил он.

По его словам, при принятии решения он старался прислушаться к мнению как правительства, так и оппозиции. Ему понятны аргументы обеих сторон.

«Я понимаю юридические возражения оппозиции, он считает, что правительство приняло закон неконституционным способом. Это произошло по двум причинам: обратная активность и чрезвычайный законодательный процесс, который в данном случае был использован сомнительным образом», — сказал он.

«Но я также отдаю правительству должное: его аргументы говорят о том, что замедление роста пенсий необходимо в нынешней ситуации», — добавил он. Он отметил, что в числе аргументов правительства — тот факт, что при сохранении нынешнего механизма пенсии пожилых людей с более высокими доходами будут расти больше, чем пенсии людей с низкими доходами.

Как сказал Павел, у него было два варианта: подписать законопроект или наложить вето. И если бы он использовал весь 15-дневный срок для принятия решения, то сделал бы невозможным для Палаты депутатов отменить его решение до 22 марта, когда законопроект должен появиться в сборнике законов. Он отверг эту процедуру

Согласно предложению, с июня пенсии будут повышены в среднем на 760 крон вместо первоначальных 1 770 крон. Поправку внесло правительство премьер-министра Петра Фиалы (ODS) в попытке стабилизировать государственные финансы в будущем. Оппозиция не согласна с предложением, которое сократит повышение пенсий с июня, и во время дебатов в нижней палате парламента она несколько дней и ночей яростно препятствовала принятию законопроекта.

В попытке убедить Павела в спорном характере поправки заместители председателя оппозиционного движения ANO Алена Шиллерова и Карел Гавличек встретились с ним в среду утром. В ходе примерно часовой встречи, которую они позже назвали содержательной и конструктивной, они представили Павелу аргументы, почему они считают поправку неконституционной.

Источник: novinky.cz

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