В Чехии сократили пенсии, зато хотят увеличить зарплату чиновникам

​«Нельзя сокращать рост пенсий и одновременно увеличивать зарплату политикам», — считает президент Чехии.

Президент Республики Петр Павел раскритиковал правительство и депутатов от правительственной партии за то, что 10 марта оппозиция отвергла предложение обсудить замораживание зарплат чиновников. Нельзя сокращать пенсии в целях жесткой экономии, но в то же время повышать зарплаты политикам, считает Павел.

"Я убежден, что в эти трудные времена нельзя, с одной стороны, сокращать рост пенсий, а с другой - оставлять рост зарплат конституционных чиновников. Именно поэтому я призываю правительство договориться с оппозицией о корректировке, которая обеспечит нам всем экономию", - заявил Петр Павел.

Он сказал, что "обеспокоен" новостью о том, что коалиция отказалась обсуждать пятилетнее замораживание зарплат, предложенное движением ANO, в нижней палате парламента в прошлую пятницу. Он сказал, что коалиция намерена выработать собственное решение.

Президент сделал эти замечания на внеочередной пресс-конференции, где объявил, что, несмотря на сомнения в конституционности закона, он решил подписать поправку о снижении июньской индексации пенсий, против которой оппозиция несколько дней боролась в Палате депутатов.

Движение ANO безуспешно пыталось внести в повестку дня внеочередной сессии в пункт о замораживании зарплат конституционных чиновников. Однако коалиция из пяти партий (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Пираты и STAN) не утвердила повестку дня и, таким образом, отказалась от обсуждения.

"Зарплаты конституционных чиновников запредельные. Даже менеджеры не получают таких зарплат. Сейчас такие индексируемые зарплаты просто несостоятельны. Правительство не хочет дать пенсионерам 7000 крон, а у меня за 7 месяцев прибавка 96 тысяч, которые я отправляю матерям-одиночкам. Я считаю это скандальным”, - заявил на пленарном заседании Андрей Бабиш, председатель ANO и автор предложения.

Зарплаты конституционных чиновников, то есть членов парламента, сенаторов, министров, судей и прокуроров, были заморожены на три года, и эта мера закончилась в начале этого года. В этом году, благодаря высокой инфляции, их зарплаты выросли более чем на 10%.

"С января 2023 года зарплата конституционных чиновников выросла на 12,7%, поэтому рядовые депутаты и сенаторы получают на 11 600 крон больше, чем раньше, я посчитал - 13 684 крон. Таким образом, базовая зарплата будет составлять 102 400 брутто. Только меньшинство получает основную зарплату, а у большинства есть какая-то функция, что означает дополнительные выплаты. Многоцелевая компенсация также должна быть добавлена к зарплате", - сказал Бабиш.

В настоящее время зарплата судей колеблется между 100 000 и 209 000 крон брутто. Зарплата прокуроров формируется из зарплаты судей и она на 10% ниже, чем у судей.

Источник: novinky.cz

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