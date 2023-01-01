В Чехии инфляция в феврале составила 18,4 процента, но есть и хорошие новости

«Замедление инфляции было зафиксировано в половине сегментов потребительской корзины», — сказала Павла Шедива из Чешского статистического управления.

С февральской инфляцией в 18,4% Чешская Республика по-прежнему занимает третье место с худшим показателем после Венгрии и Латвии. Тем не менее, Чехия относится к 15 государствам, где годовая инфляция в феврале снизилась.

Цена чешских яиц в феврале выросла на 95,1% и заняла отстояла первое место в Европе. Наоборот, цены на чешское масло упали больше всего в ЕС, что всего на 5% выше, чем в феврале прошлого года. Обе крайности показывают, что цены на продукты питания подскочили больше всего, но в том, что семейные бюджеты испытывают трудности, может быть виновато что-то еще.

Евростат в пятницу опубликовал данные, согласно которым европейская инфляция снизилась лишь незначительно, с 10% в январе до уровня 9,9% в феврале.

Помимо энергоресурсов, это связано и с продуктами питания, цены на которые явно превысили свой пик. Идеальным доказательством является вышеупомянутое сливочное масло, цены на которое выросли всего на 5% благодаря излишкам сливочного масла на складах немецких супермаркетов. При этом его цены в Европе выросли на 20%, то есть в четыре раза быстрее.

Тем не менее, положительные новости о сливочном масле не полностью перевесили влияние большинства других основных продуктов питания, которые подорожали на треть в годовом исчислении. Наиболее характерным примером остается сахар, подорожавший на 75% по сравнению с прошлогодними ценами и вдвое по сравнению с 2021 годом, и уже упомянутые яйца, цена на которые отражает простои отечественных птицефабрик-гигантов из-за птичьего гриппа. В результате цены на продукты питания в Чехии растут шестыми темпами в Европе после Венгрии, Словакии и стран Балтии.

«Замедление инфляции было зафиксировано в половине сегментов потребительской корзины», — добавляет Павла Шедива из Чешского статистического управления. Более низкие темпы роста цен отмечены в основном в транспорте и ресторанах.

В стране быстрее всего растут цены на цветы и одежду, а также на аудиовизуальные и информационные технологии. Обувь и спортивные товары также приблизились к европейскому пику, за исключением Латвии и Литвы. Это доказывает, что Чехия страдает от так называемой «базовой инфляции», которая делает все товары дороже независимо от того, как меняются сезонные цены или конъюнктура на мировых товарных рынках.

Из отдельных статей больше всего может беспокоить семьи резкое новогоднее подорожание воды и канализации, что ухудшает их баланс в момент, когда цены на энергоносители перестали расти или даже начали падать.

Более серьезные проблемы из-за того, что домохозяйства чаще пользуются газом. Его цена выросла на 73,9% по сравнению с прошлым годом и удвоилась по сравнению с февралем 2021 года. Только шесть других стран ЕС уже столкнулись с такой дорогой ценой, а именно Австрия, Латвия, Ирландия, Болгария, Бельгия и Литва. Более выгодным оказалось отопление электричеством, цена которого выросла на 32% по сравнению с прошлым годом и вдвое по сравнению с 2021 годом. Это означает одиннадцатый самый быстрый темп в ЕС. То же самое относится и к ценам на центральное теплоснабжение, которые за два года выросли на 58%.

Источник: seznamzpravy.cz

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