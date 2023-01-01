План спасения провалился. После Credit Suisse акции европейских банков летят вниз

«После банковской паники, которая длилась дольше недели, и двух интервенций властей проблема не уходит. Напротив, она приняла глобальные масштабы», — сказал аналитик Майк О'Рурк из Jones Trading.

Акции европейских банков резко слабеют. Банковский индекс STOXX 600 теряет около 3% и находится на самом низком уровне за последние три месяца. Даже объявление 19 марта о том, что швейцарский банк UBS поглотит конкурирующий Credit Suisse, не успокоило рынки.

Акции немецкого Deutsche Bank, британского Standard Chartered и французского BNP Paribas резко снижаются в начале торгов 20 марта. Рынки не успокоило воскресное объявление о том, что крупнейший банк Швейцарии UBS поглотит своего давнего конкурента Credit Suisse, чьи проблемы начали угрожать финансовой системе, в рамках спасательной операции на сумму около 3 млрд франков (почти 73 млрд крон).

Банки объявили об этом 19 марта на совместной пресс-конференции с представителями правительства, центрального банка и регулирующих органов. UBS заплатит за меньшего конкурента своими акциями.

Беспокойство инвесторов вызвала новость о том, что дополнительные облигации первого уровня Credit Suisse — или облигации AT1 — номинальной стоимостью 17 млрд долларов (примерно 385 млрд крон) будут оценены по нулевой цене. Это возмутило некоторых держателей, которые считали, что будут защищены лучше, чем акционеры.

Акции самого Credit Suisse сегодня теряют более 60%, акции UBS — 13%. Распродажа банковских акций ослабила общеевропейский индекс STOXX Europe 600.

«Ясно, что после более чем недельной банковской паники и двух интервенций, организованных властями, проблема не уходит. Напротив, она стала глобальной», — сказал аналитик Майк О'Рурк из Jones Trading.

«Новость о том, что UBS приобретает Credit Suisse, скорее всего, усугубит проблемы Credit Suisse, распространив их на UBS», — добавил он.

Источник: seznamzpravy.cz

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