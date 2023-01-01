Как пражский адвокат Сукова брала деньги «на хранение». Потоку обманутых клиентов не видно конца-края

«Мы абсолютно шокированы этим, у нас был только лучший опыт работы с ней. Именно поэтому мы с чистой совестью рекомендовали ее нашим клиентам. Мы вместе вели дела на миллиарды», — сказал Артем Егоров от имени агентства недвижимости, которое сотрудничало с Суковой 15 лет.

С осени прошлого года полиция преследует адвоката Хану Сукову за то, что она обманула клиентов, которые отдавали ей деньги на ответственное хранение (так называемый эскроу-счет). В итоге адвокат оказалась под стражей в возрасте 76 лет.

Ущерб уже достиг 130 млн крон и, вполне вероятно, будет расти. Вначале пражские криминалисты говорили о сумме около 50 млн крон. Однако с тех пор объявляются все новые обманутые клиенты.

«На данный момент ущерб составляет 130 млн крон», — подтвердила пресс-секретарь полиции Виолета Сиржиштова.

Пражский адвокат Сукова остается под стражей, как и ее дочь, которая работала юристом в этой фирме.

Сукова во время ареста заявила следователям, что решила присвоить миллионы, полученные от своих клиентов, инвестировав их в некоторые патенты. «Обе женщины преследуются по обвинению в хищении, за которое им грозит до 10 лет лишения свободы», - сказала пресс-секретарь полиции.

В октябре прошлого года Чешская коллегия адвокатов опубликовала сообщение о том, что Хана Сукова была отстранена от работы в качестве адвоката. Ранее она работала в юридических фирмах и сотрудничала более чем с десятком из них.

«Мы абсолютно шокированы этим, у нас был только лучший опыт работы с ней. Именно поэтому мы с чистой совестью рекомендовали ее нашим клиентам. Мы вместе вели дела на миллиарды», — заявил Артем Егоров осенью прошлого года от имени агентства недвижимости, которое сотрудничало с Суковой 15 лет.

Эскроу-счета — это распространенная практика, когда люди, покупающие, скажем, квартиру, кладут деньги на счет, управляемый адвокатом. Деньги остаются на «нейтральной территории» до тех пор, пока кадастр не зарегистрирует смену собственника недвижимости. Затем адвокат выплачивает деньги продавцу.

Это страховка от мошенничества, но только при условии, что адвокат не присвоит деньги. Полиция и коллегия адвокатов считают преступлением любое прикосновение к деньгам клиента. Адвокату не разрешается брать в долг со счета, он также не может переводить деньги в другое место.

«Нечто подобное — это самое большое преступление, которое адвокат может совершить в своей работе», — сказал Роберт Немец, президент Чешской ассоциации адвокатов.

Чешская ассоциация адвокатов также рассматривает вопрос о том, как предотвратить подобные случаи в будущем. Например, можно было бы заключать соглашения с некоторыми банками о предоставлении еще более защищенных счетов. Это счета, с которых адвокат не имел бы права снимать деньги без ведома клиента.

Источник: seznamzpravy.cz