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Реальная заработная плата чехов снизилась. Какая ситуация в других странах Европы?

Реальная заработная плата чехов снизилась. Какая ситуация в других странах Европы?

Партнер рубрики:
Новости 420on
21 марта
19:37
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В прошлом году реальная заработная плата чешских работников существенно снизилась. Во-первых, они лишь изредка просили о повышении зарплаты, а во-вторых, потому что в предыдущие годы их зарплаты росли выше среднего. Но такие крайности не идут на пользу экономике.

Реальная заработная плата чехов снизилась. Какая ситуация в других странах Европы?

Вместе с латышами и венграми чешские работники стали свидетелями самого большого падения реальной заработной платы, которая в четвертом квартале прошлого года снизилась на 14-15%. В других странах Европы заработная плата снизилась на однозначную величину по сравнению с прошлым годом, и только в Словении, Болгарии и Греции реальная заработная плата выросла.

Это следует из данных Евростата, который отслеживает расходы на заработную плату в деловом секторе за вычетом текущей инфляции.

Причиной этого является рост цен, в котором Чешская Республика вошла в пятерку наиболее пострадавших стран. От худшего отечественные домохозяйства спасли сберегательный тариф на электроэнергию и отмена сборов на возобновляемые источники энергии. Обе меры снизили инфляцию на 3,5% в конце года, согласно подсчетам Чешского статистического управления.

В то же время чехи оказались в числе тех работников, которые просили о наименьшем повышении заработной платы. Поэтому, по данным Евростата, местным компаниям было достаточно повысить расходы на заработную плату на 3% в номинальном выражении, как и в Испании, Португалии, Италии и Дании - странах с гораздо более низкой инфляцией.

Одной из причин, по которой чехи допустили столь резкое снижение реальной заработной платы, может быть тот факт, что в предыдущие годы она росла выше среднего. Если учесть эффект от отмены сверхбрутто-зарплаты, то в период с 2019 по 2021 год зарплата в частном секторе выросла на 9% - больше всех после Болгарии, страны с самым низким уровнем зарплаты в ЕС. Тем не менее, в средней стране ЕС зарплата также снизилась в реальном выражении в течение ковидного периода.

Именно поэтому по сравнению с последним годом, предшествовавшим ковиду, чехи в конце прошлого года получали "всего" на 7% меньше. Это был одиннадцатый худший результат в ЕС. Однако даже этот недостаток может не так сильно ударить по среднему работнику. Например, в 2016-2019 годах расходы на заработную плату в чешских компаниях выросли на 15% в реальном выражении. Только в шести других странах Восточной Европы наблюдался сопоставимый рост.

У каждого правительства своя крайность

Однако, по мнению экспертов, сам факт того, что развитие местных зарплат перешло из одной крайности в другую, может навредить отечественной экономике.

"Мы не знаем, в каком мире мы проснемся", - описал ситуацию для обычных потребителей Ян Буреш, главный экономист Patria Finance. Более высокие чистые зарплаты мотивировали сбережения в 2020 и 2021 годах, но после обвала реальных доходов в прошлом году Чешская Республика пережила "одно из самых глубоких падений потребления в Европе". В результате прошлым летом местная экономика уже оказалась на грани рецессии.

Экономист Буреш указывает на то, что государственная политика играет важную роль в развитии зарплат. Речь идет не только об отмене сверхбрутто-зарплаты. При премьер-министре Андрее Бабише зарплаты миллионов работников государственного сектора, то есть в образовании, здравоохранении, полиции, армии, органах власти и культуры, были сильно увеличены. В отличие от этого, правительство Петра Фиалы вело себя "искусственно".

Частные компании приспосабливались к такому развитию событий. На сегодняшний день государственные служащие в целом живут лучше. Их реальная заработная плата снижалась, однако даже по данным на конец года они чувствовали себя также хорошо, как и перед пандемией коронавируса.

Источник: seznamzpravy.cz

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