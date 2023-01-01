Наступает эпоха без мяса? Люди должны есть овощи вместо говядины, планирует Евросоюз

​«Это очень опасные идеи», — полагает Мирослав Коберна из Продовольственной палаты.

Свинина выходит из употребления из-за рисков для здоровья, а говядина — из-за производства парникового газа метана. ЕС хочет перейти на диету, в которой будет меньше красного и переработанного мяса и больше фруктов и овощей. Изменение рациона призвано остановить рост болезней цивилизации и помочь окружающей среде. Производителей продуктов питания планируется поощрять более выгодными налогами на овощи и более высокими - на мясо.

Нынешние модели потребления продуктов питания неустойчивы как с точки зрения здоровья, так и с точки зрения экологии. Среднее потребление энергии, красного мяса, сахара, соли и жиров в ЕС по-прежнему превышает рекомендуемые значения, в то время как потребление цельного зерна, фруктов и овощей, бобовых и орехов является недостаточным. Самым важным будет обратить вспять рост избыточного веса и ожирения по всему ЕС к 2030 году.

Переход на диету с большим количеством растений, меньшим количеством красного и переработанного мяса и большим количеством фруктов и овощей позволит не только снизить риск развития опасных для жизни заболеваний, но и уменьшить воздействие продовольственной системы на окружающую среду.

Такие заявления содержатся в Европейской стратегии Farm to Fork. Она намекает на изменение порядка дня в области сельского хозяйства, производства продуктов питания и того, что правильно есть.

Сопротивление красному мясу

Не нужно читать между строк, чтобы понять, что красное мясо - особенно свинина и говядина - не будет пользоваться большой популярностью. Свинина - из-за рисков для здоровья (жирность, ожирение, образование канцерогенов при температуре выше 200 градусов Цельсия по данным ВОЗ), говядина - в основном из-за производства парникового газа метана.

Европейская комиссия попросит продовольственные компании принять конкретные меры по охране здоровья и устойчивому развитию, например, изменить рецептуру продуктов питания в соответствии со здоровым питанием, уменьшить воздействие на окружающую среду или в своей маркетинговой деятельности.

Что все это означает, не совсем ясно. И многое будет зависеть от подхода национальных правительств стран ЕС.

В стратегии говорится, например, о том, чтобы "кампании по установлению цен на продукты питания не искажали представления граждан о ценности продуктов питания", и говорится, что "следует избегать маркетинговых кампаний, продвигающих мясо по очень дешевым ценам".

По словам Мирослава Коберна из Продовольственной палаты, это не означает возможного вмешательства в рекламу в нынешних интерпретациях, а скорее корректировку цен, чтобы они были справедливыми и учитывали экологическое воздействие производства. "Они хотят, чтобы в цену был включен тот факт, что коровы выделяют метан, фермерам приходится вносить удобрения, а утилизация обходится дорого. Мы собираемся ввести экологические налоги для всех, а рынок сам разберется с этим. Это очень опасные идеи", - считает он. Продовольственная палата также представляет крупных производителей и переработчиков, в том числе крупнейших мясокомбинатов.

Уже во время разработки стратегии Farm to Fork в 2020 году говорилось о возможности более целенаправленного использования ставок налога на добавленную стоимость, например, "для продвижения экологически чистых фруктов и овощей", а также о том, что цены на продукты питания должны отражать реальные затраты. В 2021 году Испания увеличила НДС на мясо до 10% и снизила ставку налога на овощи и фрукты до 4%.

Немцы приветствовали бы введение налога на мясо

Согласно исследованию, проведенному в том же году коалицией TAPP, некоммерческой организацией, которая занимается вопросами справедливых цен и налогов, и голландской исследовательской организацией DVJ Insight, 70% потребителей Германии, Франции и Нидерландов были бы рады более высокой ставке НДС на мясо и льготному нулевому налогу на овощи и фрукты. Нидерланды и Германия готовят налог на мясо.

Осенью 2022 года голландский город Харлем решил первым в мире запретить рекламу мяса в общественных местах. Цель - сократить его потребление и тем самым уменьшить выбросы парниковых газов.

Идя дальше, правительство Новой Зеландии включило промышленное производство мяса и молока в схему торговли квотами на выбросы. Одним словом, мясу придется нелегко, и подобных законов будет становиться все больше и больше.

Источник: seznamzpravy.cz

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