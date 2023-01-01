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Цены на мясо выросли, а фермы в ЕС, включая Чехию, продолжают закрываться. Есть причина

Цены на мясо выросли, а фермы в ЕС, включая Чехию, продолжают закрываться. Есть причина

Партнер рубрики:
Анастасия Князева
22 марта
12:21
36
«Здесь нет влиятия со стороны регулирующих органов, что касается закрытия ферм. Но мы уже давно находимся под давлением и вынуждены повышать стандарты производства, чтобы соответствовать мерам по сокращению выбросов», — говорит Ян Стибал, директор Чешской ассоциации свиноводов.

Цены на мясо выросли, а фермы в ЕС, включая Чехию, продолжают закрываться. Есть причина

Также, например, административное вмешательство в селекцию уже произошло в Нидерландах. Эта страна является экспортером мяса, молока и молочных продуктов в страны Европейского союза, включая Чехию. Там осознали, что концентрация интенсивного разведения животных в одном месте представляет собой огромную экологическую проблему. 

«Куда бы вы ни посмотрели, везде есть проблемы с сельским хозяйством. Да, мы были крупным экспортером, но теперь платим большую экологическую цену», — объяснял в прошлом году член Палаты представителей Тьерд де Гроот газете The Guardian, почему 600 животноводческих ферм вынуждены закрываться. Правительство выделило 25 миллиардов евро на выплату компенсаций.

 

Чехия не пойдет по голландскому пути

По мнению экспертов, голландский сценарий официального сокращения животноводства не грозит Чешской Республике, но фермы в Чехии сокращаются даже без официального вмешательства.

Например, в ноябре прошлого года количество свиноматок сократилось с 87 000 голов до 76 500 голов, что на 12% меньше, чем в прошлом году.

Долгосрочные проблемы в этом секторе, который не в состоянии конкурировать с дешевым иностранным импортом, усугубляются высокими ценами на энергию и корма. «Причина, по которой у животноводов дела идут неважно, проста. Стоимость энергии и кормов выросла настолько, что даже ошеломляющий рост цен все равно не покрывает расходов по сравнению с прошлым годом», — говорит частный фермер Карел Кутан, который содержит 220 свиноматок на своей ферме в Сухогрдле под Мирославом и производит около 800 тонн свинины в год.

По его словам, это неправда, что субсидии делают этот бизнес золотой жилой. «В прошлом году, даже с учетом всех субсидий, я был в минусе», — говорит он.

 

Животноводческие фермы сокращает требование экологического разведения и содержания

Фермеры также отказываются от свиноводства из-за грядущих правил welfare (благосостояния животных), которые начнут применяться к свиноводческим и крупнорогатым фермам. Как и куры, другие виды скота также будут содержаться в более комфортных для животных условиях.

Например, прекратится так называемая фиксация свиней, родивших поросят. Свиноматка больше не будет заключена в загон размером примерно 2 на 2 метра, а сможет свободно передвигаться. Загоны должны быть расширены.

Германия приняла эти правила заблаговременно, за последние полтора года там было закрыто от 10 до 15% свиноферм. Это напрямую затрагивает и Чешскую Республику, поскольку большая часть свинины импортируется из Германии.

По словам Стибала, директора Чешской ассоциации свиноводов, новые правила содержания будут означать серьезную перестройку ферм, при этом площадь помещений для свиноматок может увеличиться вдвое. Это может стать проблемой из-за стоимости инвестиций и сложных разрешений на строительство. Стибал опасается, что получение официального разрешения — это вопрос пяти-семи лет.

«Мы не планируем и не предвидим никаких административных мер по сокращению поголовья скота в Чешской Республике», — заявляет Министерство сельского хозяйства. Министерство объясняет, что Нидерланды радикально решают ситуацию, в которую они попали из-за несоблюдения национального ограничения на выбросы аммиака и других загрязняющих веществ, установленного директивой 2016 года.

Так или иначе: в то время как запасы мяса сокращаются, растениеводство набирает обороты. Крупные транснациональные корпорации, такие как «Нестле», уже включили растительные альтернативы в свое предложение.

Это также отражено в вышеупомянутой стратегии «от фермера к потребителю». Комиссия направляет десятки миллиардов евро на грантовые проекты Horizon Europe для исследований и инноваций в области продовольствия, биоэкономики, сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры.

В нем говорится о содействии «городским системам продовольственной безопасности, а также об увеличении доступности и количества источников альтернативных белков, включая растительные, морские и белки насекомых». В настоящее время также поддерживаются проекты аквапоники и разработки искусственного мяса.

 

Источник: seznamzpravy.cz

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