Строительные-сберегательные кассы в Чехии хотят лишить господдержки

Правительство Чехии ведет дискуссии о том, будет ли отменена государственная поддержка для тех, кто сделал вклады в строительно-сберегательные кассы Чехии (stavební spoření).

Пока нет консенсуса по этому поводу, заявил журналистам министр окружающей среды Петр Хладик 22 марта.

"Я могу определенно сказать, что это неправда, что существует какой-либо коалиционный консенсус по этому вопросу. Я думаю, что только конкретные параметры, весь пакет мер жесткой экономии, которые абсолютно необходимы и важны, будут обсуждаться в целом", - сказал Хладик.

Ранее сообщалось, что ежегодная государственная поддержка строительно-сберегательных вкладов будет сокращена вдвое с нынешних 2 000 до 1000 крон для действующих договоров,, а для новых контрактов она будет полностью отменена.

"Предложение о сокращении или отмене государственной поддержки строительно-сберегательных касс находится на продвинутой стадии коалиционных переговоров. Государственная поддержка может быть сокращена вдвое для существующих договоров, т.е. максимум до 1 000 крон в год. Для новых договоров поддержка может быть отменена совсем", - сказал CNN Prima News пресс-секретарь Министерства финансов Томаш Вайс.

Министр регионального развития Иван Бартош сказал, что не будет отвечать министру финансов. "У каждого вопроса есть свой график обсуждения. Окончательный (консолидационный) пакет будет комментировать правительство в целом", - сказал он журналистам.

Отмена поддержки строительных сбережений, на которую государство потратило в прошлом году 4,3 млрд крон, является одной из мер, предложенных правительственному кабинету Национальным экономическим советом (NERV) для сокращения структурного дефицита государственного бюджета, который сейчас превышает 200 млрд крон.

Министр финансов Збынек Станюра (ODS) заявил в прошлом, что он работает с шестью десятками предложений, при этом ожидается, что общая экономия со следующего года достигнет 70 млрд крон.

На чешском рынке действуют пять строительно-сберегательных обществ. В прошлом году около 572 000 клиентов заключили с ними новые договоры, и они предоставили кредиты на сумму 56,7 млрд крон.

Источник: novinky.cz

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