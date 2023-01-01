Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Экономика
Строительные-сберегательные кассы в Чехии хотят лишить господдержки

Строительные-сберегательные кассы в Чехии хотят лишить господдержки

Партнер рубрики:
Новости 420on
22 марта
15:44
136
Правительство Чехии ведет дискуссии о том, будет ли отменена государственная поддержка для тех, кто сделал вклады в строительно-сберегательные кассы Чехии (stavební spoření).

Строительные-сберегательные кассы в Чехии хотят лишить господдержки

Пока нет консенсуса по этому поводу, заявил журналистам министр окружающей среды Петр Хладик 22 марта. 

"Я могу определенно сказать, что это неправда, что существует какой-либо коалиционный консенсус по этому вопросу. Я думаю, что только конкретные параметры, весь пакет мер жесткой экономии, которые абсолютно необходимы и важны, будут обсуждаться в целом", - сказал Хладик.

Ранее сообщалось, что ежегодная государственная поддержка строительно-сберегательных вкладов будет сокращена вдвое с нынешних 2 000 до 1000 крон для действующих договоров,, а для новых контрактов она будет полностью отменена.

"Предложение о сокращении или отмене государственной поддержки строительно-сберегательных касс находится на продвинутой стадии коалиционных переговоров. Государственная поддержка может быть сокращена вдвое для существующих договоров, т.е. максимум до 1 000 крон в год. Для новых договоров поддержка может быть отменена совсем", - сказал CNN Prima News пресс-секретарь Министерства финансов Томаш Вайс.

Министр регионального развития Иван Бартош сказал, что не будет отвечать министру финансов. "У каждого вопроса есть свой график обсуждения. Окончательный (консолидационный) пакет будет комментировать правительство в целом", - сказал он журналистам.

Отмена поддержки строительных сбережений, на которую государство потратило в прошлом году 4,3 млрд крон, является одной из мер, предложенных правительственному кабинету Национальным экономическим советом (NERV) для сокращения структурного дефицита государственного бюджета, который сейчас превышает 200 млрд крон.

Министр финансов Збынек Станюра (ODS) заявил в прошлом, что он работает с шестью десятками предложений, при этом ожидается, что общая экономия со следующего года достигнет 70 млрд крон.

На чешском рынке действуют пять строительно-сберегательных обществ. В прошлом году около 572 000 клиентов заключили с ними новые договоры, и они предоставили кредиты на сумму 56,7 млрд крон.

Источник: novinky.cz

 

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

 

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

— Вступите в группу Facebook

 

 

 

 



читайте по теме
Assets
22 марта
17:26
1
Авто
Страхование автомобилей в Чехии в марте подорожало. Какая сейчас стоимость страховки?
Assets
22 марта
15:19
745
Политика
Чешские СМИ: Парадокс, но Трамп снова у руля? К каким ужасным последствиям стоит готовиться Украине и ЕС
Assets
22 марта
14:13
312
Общество
Чем закончился изматывающий суд между Чешскими железными дорогами и Škoda
Assets
22 марта
13:08
634
Жизнь
От чего чаще всего умирают жители Чехии?
Последние новости:
Assets
22 марта
17:05
141
Общество
ВИДЕО: Иностранец случайно забрел в пражскую гостиницу. Работника отеля изумило, как он себя вел
Assets
22 марта
15:19
745
Политика
Чешские СМИ: Парадокс, но Трамп снова у руля? К каким ужасным последствиям стоит готовиться Украине и ЕС
Assets
22 марта
14:13
312
Общество
Чем закончился изматывающий суд между Чешскими железными дорогами и Škoda
Assets
22 марта
13:05
1320
Общество
Чешские СМИ: в больницах США буйствует смертельный Candida auris. Скорость заражения пугает
Assets
22 марта
12:21
638
Экономика
Цены на мясо выросли, а фермы в ЕС, включая Чехию, продолжают закрываться. Есть причина
Assets
22 марта
11:51
1053
Общество
Сколько замков в Чехии принадлежит россиянам?
Assets
22 марта
08:56
1438
Экономика
Наступает эпоха без мяса? Люди должны есть овощи вместо говядины, планирует Евросоюз
Assets
21 марта
19:49
1493
Общество
Начальника полиции отстранили от службы. Его подозревают в кражах из магазина ИКЕА
Assets
21 марта
19:37
1828
Экономика
Реальная заработная плата чехов снизилась. Какая ситуация в других странах Европы?
Assets
21 марта
16:58
1651
Экономика
Как пражский адвокат Сукова брала деньги «на хранение». Потоку обманутых клиентов не видно конца-края


популярное
Чехия
Прага
полиция
коронавирус
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
недвижимость
дети
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес