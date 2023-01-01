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Продукты питания должны подешеветь — обещает премьер Чехии

Продукты питания должны подешеветь — обещает премьер Чехии

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Новости 420on
23 марта
09:49
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​«Цель состоит в том, чтобы ни один субъект не мог злоупотреблять ситуацией и чтобы цены на продукты питания начали возвращаться к нормальному уровню», — сказал Петр Фиала.

Продукты питания должны подешеветь — обещает премьер Чехии

Государство усилит контроль в цепочке поставок при производстве и продаже продуктов питания. Раз цены на энергию и топливо падают, продукты питания должны подешеветь, заявил премьер-министр Петр Фиала (ODS) 22 марта после заседания правительства.

«Цены на энергию и топливо снижаются, поэтому продукты питания должны стать дешевле. Но мы ничего не оставляем на волю случая, мы оказываем необходимое давление. Наша цель - усилить контроль в цепочке поставок», — сказал премьер-министр на пресс-конференции.

Он добавил, что должен быть четкий и активный контроль со стороны всех, кто имеет на это полномочия. Он особо упомянул управление Чешской торговой инспекции.

«Цель состоит в том, чтобы ни один субъект не мог злоупотреблять ситуацией и чтобы цены на продукты питания начали возвращаться к нормальному уровню», — сказал он. После этого, по его словам, количество проверок также вернется к нормальному уровню.

Министр сельского хозяйства Зденек Некула (KDU-ČSL) создал межведомственную рабочую группу, которая будет отслеживать цены на продукты в торговых сетях. В группу входят представители министерств сельского хозяйства, промышленности и финансов, Канцелярии правительства и Национального экономического совета при правительстве (NERV).

В будущем, сказал Некула, следует рассмотреть возможные поправки к законодательству о скидочных акциях в магазинах.

О том, что с ценами на продукты питания «что-то не так», Некула говорит уже давно. Он упоминал высокие цены на сахар или яйца. Во вторник он сказал, что в секторе сахара произошел «толчок», и поэтому его цена с января упала ниже отметки 30 крон за килограмм.

В течение нескольких месяцев Чешская Республика страдает от высокой инфляции, основной вклад в которую вносят цены на продукты питания. Например, цена на рис за год выросла на 31,9%, мука подорожала на 36,1%, свинина — на 31,1%, полуобезжиренное молоко длительного хранения — на 39,5%, яйца — на 95,2%, а сахар — на 75,1%.

Источник: novinky.cz

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