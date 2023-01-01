Выше налоги, меньше пенсии и не только. Власти Чехии придумали, откуда взять деньги

Правительство Петра Фиалы в ближайшее время представит пакет мер, цель которых — сэкономить 70 миллиардов крон в следующем году. Шаги кабинета включают более высокие налоги, менее растущие пенсии, но также и более низкие взносы. И это еще не все. Подробнее читайте в статье.

В настоящее время завершаются заседания рабочих групп в составе представителей партий правительственной коалиции, которые занимаются рекомендациями экспертов Национального экономического совета при правительстве (НЭРВ) по консолидации государственных финансов. В конце прошлого года Совет представил около 30 рекомендаций по сокращению дефицита государственного бюджета. В этом году дефицит должен составить 295 миллиардов крон.

В своих предложениях NERV призывает к увеличению налога на доходы физических лиц, сокращению налоговых льгот или сокращению государственного управления. Министр финансов Збынек Станюра объявил, что переговоры должны завершиться этой весной. «Последующий законодательный процесс будет проходить таким образом, чтобы итоговые меры с положительным фискальным влиянием на структурный баланс в размере не менее 70 миллиардов крон уже были отражены в проекте государственного бюджета на 2024 год, то есть они вступили в силу с января. 1 января 2024 года», — объясняет Филип Бехал из финансового отдела. Затем Станюра хочет, чтобы депутаты начали обсуждение пакета до лета.

Налоги

Хотя официально правительство еще не осмелилось поднять подоходный налог, налог на потребление табака или алкоголя, включая пиво, будет увеличен. Дискуссии о легализации рынка конопли и последующем налогообложении марихуаны продолжаются. По данным NERV, в стране насчитывается от 800 000 до 900 000 активных пользователей конопли, а средняя цена грамма вещества составляет 250 крон, что, возможно, должно принести дополнительные деньги в государственную казну.

Еще одной существенной корректировкой станет налог на добавленную стоимость. По НДС Минфин планирует объединить действующие пониженные ставки в 10% и 15% в одну. По словам Станюры, цель состоит не в том, чтобы увеличить сбор налогов, а в том, чтобы упростить налоговую среду. По данным Министерства финансов, новая единая ставка, если она будет нейтральной для бюджета, должна составлять от 13 до 14%

Станюра также рассматривает возможность корректировки поступлений от налога на имущество, который Минфин хочет увеличить в два раза. По словам министра, таким образом бюджет получит от шести до восьми миллиардов крон.

С этого года действует налог на непредвиденную прибыль, который должны платить исключительно энергетические компании или некоторые банки, получающие прибыль от внезапных изменений на энергетическом рынке. Кабмин обещает десятки миллиардов доходов в бюджет. Также готовятся изменения в налогообложении азартных игр, чтобы государственный бюджет дополнительно получил примерно миллиарды.

Министр труда и социальных дел Мариан Юречка рассматривает повышение корпоративного налогообложения или даже введение налоговой прогрессивной шкалы как возможность стабилизировать государственный бюджет в будущем. В Чешской Республике в какой-то степени это уже существует, кроме обычных 15%, существует 23-процентная ставка, которая применяется к доходам, превышающим 48-кратную минимальную заработную плату.

Политики коалиции недавно заявили, что пенсии вырастут меньше, чем они были изначально во время экстраординарной июньской валоризации. Причина в высокой инфляции, которая сдерживает рост пенсий и лишит бюджет десятков миллиардов. Согласно утвержденной поправке, средняя месячная пенсия увеличится с лета на 760 крон вместо ожидаемых 1770 крон.

Также обсуждается вопрос о повышении пенсионного возраста с нынешних 65 до 68 лет. Изменение затронет только людей, родившихся в 1989 году или позже. Однако из-за резкой реакции общественности окончательного решения принято пока не было.

Источник: echo24.cz

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