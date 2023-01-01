Кто разбогатеет благодаря шокирующему росту на продукты в Чехии?

​Почему в Чехии продукты такие дорогие и почему их подорожание за год обогнало общую инфляцию — на эти и другие вопросы отвечают председатель Ассоциации свободных профсоюзов Богумир Дуфек, президент Продовольственной палаты Дана Вечерова и президент Ассоциации торговли и туризма Томаш Пруза.

Своим мнением их беседу дополняет аграрный аналитик Петр Гавел.

Продовольственная цепочка состоит из трех основных звеньев: фермер-переработчик-торговец. Кто несет основную ответственность за шокирующий рост цен на продукты питания за последний год?

Пруза: На четвертом лежит основная ответственность. Его зовут Владимир Путин. Ведь ценовую спираль запустил рост цен на энергоносители, начавшийся полтора года назад. Расходы, такие как удобрения, уже растут с середины 2021 г. Вторым важным фактором является значительное изменение покупательского поведения. В страхе перед будущим, который существует с прошлого лета, люди покупают меньше. А значительно более высокие затраты на энергию, заработную плату и логистику должны быть растворены в меньшем объеме продаж. Точно так же это относится к первичным производителям, переработчикам и торговле.

Гавел: На ваш вопрос нельзя ответить правильно и объективно. Для разных продуктов питания причина разная. Иногда виноваты более высокие затраты, и они отражаются в их ценах фермерами, иногда производителями продуктов питания, иногда торговцами. Недвусмысленно указать пальцем на кого-либо в этой цепочке было бы неправильным.

Дуфек: Ну, мы в Ассоциации разбираемся основательно, у нас есть вполне приличные анализы. Несомненно, сегодня у нас самые сильные торговые сети. Супермаркеты имеют самый высокий рост маржи. Я понимаю, они пытаются наверстать упадок, наступивший с войной с Россией. У некоторых сетей — я знаю это от них — оборот снизился до десяти процентов по сравнению с прошлым годом. Короче говоря, наибольшая доля в росте цен на продукты приходится на сети.

Гавел: Использование понятия маржи вводит в заблуждение. Маржа — это разница между ценой, по которой покупает торговец, а также продавец продуктов питания или фермер, и ценой, по которой он продает свою продукцию. Так что все его затраты плюс прибыль скрыты в марже. Попросту говоря, маржа — это не прибыль, обычно это очень небольшая часть маржи.

Вечерова: Бакалейщики в данной ситуации находятся где-то посередине. Фермеры требуют от них более высокой цены, например, на молоко она выросла на 35% по сравнению с январем прошлого года. Я также понимаю, что у фермеров были более дорогие удобрения и энергия, мы, вероятно, вернемся к этому позже. С другой стороны, нас подталкивают сети, которые опять-таки логически следуют закону торговли: покупай дешево, продавай дорого. Сети заставляют нас поставлять их по оптимальной цене. В результате продавцам деваться некуда. К сожалению, от 80 до 90% чешской еды продается через сети.

Вечерова: Да, если его нет в продаже... Это еще одна чешская боль: обычные цены на прилавках здесь чрезвычайно высоки, но их практически никто не покупает. На товары со скидкой наценка сетей только - только в кавычках - 40, 50%. Мы довольно надежно рассчитали эту разницу, мы знаем, сколько они доставляют по обычной цене и сколько по распродаже. И по какой цене продается их продукция.

То есть вы согласны ли вы с Дуфеком?

Вечерова: У розничных сетей, безусловно, есть возможности для снижения маржи. Я не очень понимаю, как так получается, что в одной из торговых сетей конкретный товар для дома стоит 500 крон, а с картой 250 крон. Тайна. Но это показывает, что ценовая маржа, конечно, играет роль. Но проблема в том, что купить у нас по нормальной цене практически невозможно. Тогда почему у нас такие высокие обычные цены, когда все и так покупают по распродаже?

Источник: echo24.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

— Telegram

— Facebook

— Instagram

— Вступите в группу Facebook