Центробанк Чехии вновь оставил базовую процентную ставку на уровне семи процентов

Высокие процентные ставки делают более дорогими для предприятий займы на инвестиции и операции, а для физлиц — кредиты на жилье. Правление Центробанка Чехии также решило сегодня продолжать предотвращать чрезмерные колебания обменного курса кроны.

Банковский совет Чешского национального банка (ЧНБ) 29 марта на заседании в новом составе сохранил базовую процентную ставку на уровне 7%. Об этом сообщила пресс-секретарь ЧНБ Петра Крмелова. Ставка находится на том же уровне с июня прошлого года. Правление также решило сегодня продолжать предотвращать чрезмерные колебания обменного курса кроны.

Ломбардная и дисконтная ставки также остались без изменений. Ломбардная ставка, по которой коммерческие банки могут занимать деньги у центрального банка под залог ценных бумаг, осталась на уровне 8%. Дисконтная ставка, к которой, например, привязаны штрафы за невозвратные кредиты, осталась на уровне 6%.

Решение Совета соответствует ожиданиям аналитиков. Они отметили, что инфляция в феврале соответствовала прогнозу ЧНБ, а курс кроны оказался сильнее прогноза. Поэтому, по их словам, у правления банка нет причин менять свою текущую стратегию.

Процентные ставки по банковским депозитам и кредитам определяются на основе ставок центрального банка. Более высокие процентные ставки делают более дорогими для предприятий займы на инвестиции и операции, а для домашних хозяйств - на жилье.

Источник: ceskenoviny.cz

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