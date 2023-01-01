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Центробанк Чехии вновь оставил базовую процентную ставку на уровне семи процентов

Центробанк Чехии вновь оставил базовую процентную ставку на уровне семи процентов

Партнер рубрики:
Новости 420on
29 марта
15:20
244
Высокие процентные ставки делают более дорогими для предприятий займы на инвестиции и операции, а для физлиц — кредиты на жилье. Правление Центробанка Чехии также решило сегодня продолжать предотвращать чрезмерные колебания обменного курса кроны.

Центробанк Чехии вновь оставил базовую процентную ставку на уровне семи процентов

Банковский совет Чешского национального банка (ЧНБ) 29 марта на заседании в новом составе сохранил базовую процентную ставку на уровне 7%. Об этом сообщила пресс-секретарь ЧНБ Петра Крмелова. Ставка находится на том же уровне с июня прошлого года. Правление также решило сегодня продолжать предотвращать чрезмерные колебания обменного курса кроны.

Ломбардная и дисконтная ставки также остались без изменений. Ломбардная ставка, по которой коммерческие банки могут занимать деньги у центрального банка под залог ценных бумаг, осталась на уровне 8%. Дисконтная ставка, к которой, например, привязаны штрафы за невозвратные кредиты, осталась на уровне 6%.

Решение Совета соответствует ожиданиям аналитиков. Они отметили, что инфляция в феврале соответствовала прогнозу ЧНБ, а курс кроны оказался сильнее прогноза. Поэтому, по их словам, у правления банка нет причин менять свою текущую стратегию.

Процентные ставки по банковским депозитам и кредитам определяются на основе ставок центрального банка. Более высокие процентные ставки делают более дорогими для предприятий займы на инвестиции и операции, а для домашних хозяйств - на жилье.

Источник: ceskenoviny.cz

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