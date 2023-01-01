Центробанк Чехии: «Мы сделаем так, чтобы сбережения домохозяйств не исчезли»

​«Мы страдаем от дорогих денег, высоких процентных ставок. Авторитет чешского центрального банка под угрозой, борьба с инфляцией, по сути, проиграна», — сказал один из чешских банкиров в интервью Echo24.

“Если мы увидим признаки раскручивания спирали заработной платы, мы повысим процентные ставки", - говорит глава Национального банка Чехии.

Уровень инфляции в Чехии, составляющий почти 17%, продолжает достигать головокружительных высот. Однако Центральный банк во главе с управляющим Алешем Михлом, за одним исключением, убежден, что повышение процентных ставок не требуется, а инфляционное давление смягчается сильной кроной. Заместитель управляющего Ева Замразилова часто публично говорит о своем отказе от ужесточения денежно-кредитной политики. Она утверждает, что повышение ставок пойдет в ущерб отечественному бизнесу, который не может позволить себе более выгодные сейчас кредиты в евро. Эти заявления вызывают вопросы о том, не выходят ли члены правления банка за рамки своего мандата, действуя таким образом, и выполняют ли они свою миссию, т.е. заботятся о стабильности цен.

Михл утверждает, что банк пойдет на повышение ставок, если заработная плата значительно вырастет. "Центральный банк на своем следующем заседании также решит, оставить ли процентные ставки на текущем уровне или повысить их. Я считаю ожидания рынка относительно снижения ставок преждевременными. Если мы увидим признаки раскручивания спирали заработной платы, мы повысим ставки", - говорит глава банка, признавая, что существуют значительные инфляционные риски в обоих направлениях.

"Инфляционные риски - это фискальная политика, рост заработной платы и ослабление инфляционных ожиданий. Более значительное, чем ожидалось, снижение внутреннего и инвестиционного спроса также является риском для инфляции", - сказал Михл.

Заместитель губернатора Замразилова довольно сурова в своем обращении к общественности. Она утверждает, что ЧНБ не может позволить себе дальнейшее ужесточение монетарной политики, т.е. дальнейшее повышение ставок, поскольку это нанесет ущерб местным малым и средним предприятиям, что приведет к удорожанию кредитов. В отличие от корпораций с иностранными владельцами, небольшие отечественные предприятия не могут позволить себе более выгодное финансирование в евро, что Замразилова считает несправедливой ситуацией.

Согласно конституции, основной задачей ЧНБ является обеспечение стабильности цен. Поэтому возникает вопрос, не следует ли интерпретировать заявления Замразиловой как благоприятствование отечественным предпринимателям за счет домохозяйств и обычных сберегателей, чьи деньги еще больше обесцениваются, и можно ли назвать такие действия выполнением заботы о стабильности цен.

По мнению Дэвида Марка, главного экономиста Deloitte, а ныне экономического советника избранного президента, ЧНБ уже более полугода не проводит хорошую денежно-кредитную политику. "Я полностью согласен с мнением Томаша Голуба, Марка Мора и Международного валютного фонда о том, что было бы более ответственно играть в безопасность, чтобы мы действительно достигли стабильной и низкой инфляции, близкой к целевому уровню инфляции в 2% в обозримом будущем.

“Поэтому вполне возможно, возможно даже вероятно, что мы достигнем низкой инфляции в обозримом будущем именно таким путем. Но риск того, что это не удастся, безусловно, выше, чем если бы ЧНБ продолжал повышать процентные ставки во второй половине прошлого года. Обновленное правление отказалось это сделать и, на мой взгляд, тем самым неоправданно рискует одним из столпов макроэкономической стабильности чешской экономики. Это низкая инфляция", - сказал Марек.

Ожидается, что инфляция за весь год составит в среднем чуть более 10%. Согласно материалам по инфляционным ожиданиям на финансовых рынках, аналитики ожидают, что инфляция за год может составить 3,7%. По последнему прогнозу Центрального банка, базовая инфляция в 2024 году составит чуть более 2%, что близко к целевому уровню инфляции.

По мнению инвестиционного банкира Ондрея Йонаша, об этом не может быть и речи, и он отмечает, что рынок не доверяет чешскому центральному банку, что означает потерю уверенности в том, что мы сможем поддерживать нормальные цены. Об этом свидетельствуют высокие инфляционные ожидания, при которых процентная ставка по 10-летним облигациям сейчас составляет 4,8%. "Инфляционные ожидания находятся на отметке в 5%, что уже намного выше целевого показателя в 2%. Мы страдаем от дорогих денег, высоких процентных ставок. Авторитет чешского центрального банка под угрозой, борьба с инфляцией, по сути, проиграна", - сказал он в интервью Echo24.

Что касается прогноза снижения инфляции, то здесь важны темпы. Некоторые аналитики считают, что снижение потребления домашних хозяйств, которое должно отразиться на ценах на продукты питания, будет способствовать снижению темпов роста. Дальнейшее развитие цен на энергоносители и вышеупомянутый обменный курс кроны также сыграют свою роль.

Источник: echo24.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

— Telegram

— Facebook

— Instagram

— Вступите в группу Facebook



