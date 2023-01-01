Цены на электричество и газ в Чехии падают. Можно сэкономить десятки тысяч крон в год

Но если сравнивать нынешние цены с периодом до войны в Украине, то они все равно намного выше.

Цены на энергоносители, наконец, начали падать. С 31 марта E.ON предлагает новые прейскуранты на электроэнергию и газ, которые значительно ниже потолка, установленного правительством, и конкуренции со стороны крупных поставщиков. В частности, семьи с более высоким потреблением газа по сравнению с конкурентами могут сэкономить десятки тысяч крон в год.

«Это еще одно доказательство того, что газовый рынок оживает. Такое предложение представляет собой значительную скидку и заставит многих клиентов задуматься о смене поставщика», — заявил аналитик ENA Йиржи Гавор.

В новом продукте Elektřina online PRO с фиксацией на год E.ON предлагает киловатт-час электроэнергии за 4,51 кроны по наиболее распространенному тарифу распределения. Общая цена, включая регулируемую часть и налог, составляет 6,63 крон. В настоящее время ни один из крупных конкурентов не предлагает цену ниже 7 крон. Таким образом, домохозяйства будут экономить тысячи крон в год.

Компания предложила еще большую скидку на природный газ — кВтч стоит менее 2 крон при более высоком потреблении.

По словам Гавора, это сдвинет рынок в пользу потребителей, поскольку конкуренция должна будет отреагировать на скидку E.ON. «Рано или поздно они это сделают», — говорит аналитик.

Издание Právo сравнило актуальные прайс-листы крупных поставщиков в крупнейших районах распределения, то есть на электроэнергию (ČEZ) и на газ (GasNet). Для многолетних договоров с фиксацией, где у некоторых поставщиков цена постепенно снижается, сравнивались цены, которые люди платят в этом году при фиксированной стоимости.

Что касается электроэнергии при низком годовом потреблении в 1000 кВтч, экономия в E.ON по сравнению с потолком цен составляет примерно 1800 крон. При потреблении 2000 кВтч в квартире цена уже ниже более чем на 3000 крон в год, а в семейном доме при потреблении 3000 кВтч люди экономят почти 5000 крон по сравнению с потолком.

Семьи, использующие газ для приготовления пищи, будут платить 38 414 крон в E.ON при годовом потреблении 80 кубометров. Значительно отстает от него компания innogy с продуктом Start 12 и оплатой более 50 тысяч крон, а самым дорогим является продукт Pražská plynárenská Standard - почти 65 тысяч крон в год.

Безусловно, самая большая разница в цене будет для семей, которые используют газ для приготовления пищи, нагрева воды и отопления и потребляют 3000 кубометров в год. В E.ON они заплатят чуть более 60 000 крон, а у самых дорогих конкурентов - около 100 000 крон.

Но если сравнивать нынешние цены с периодом до войны в Украине, то они все равно намного выше. Например, цена за кубический метр газа с большим потреблением сейчас составляет менее 19 крон в E.ON. Однако в 2019 году innogy продала кубический метр при таком уровне потребления менее чем за 14 крон.

Возврата к этим ценам Гавор не ожидает. «Я не думаю, что мы дойдем до цен 2019–2020 годов, потому что оптовый рынок, вероятно, не опустится так низко. Если несколько лет назад МВтч газа на рынке стоил даже ниже 20 евро, то сейчас это был огромный успех, когда контракты опустились ниже 40 евро, то есть в два раза больше, чем несколько лет назад", - добавил он.

Источник: novinky.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

— Telegram

— Facebook

— Instagram

— Вступите в группу Facebook