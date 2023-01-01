Минфин Чехии: повышение подоходного налога надо обсуждать за закрытыми дверями

Министр финансов Чехии Збынек Станюра заявил в программе CNN Prima News, что государству либо придется поднять налоги, либо давать меньше денег людям.

Конкретные предложения обсуждаются за закрытыми дверями и только потом представляются в СМИ. Министр финансов Збынек Станюра (ODS) повторил свою позицию для Echo24 через пресс-службу Министерства финансов. Так в Минфине ответили на вопрос о мерах, которые партии правительственной коалиции обнародовали в последние дни, в том числе предложение повысить подоходный налог. В то же время политического консенсуса по этим изменениям нет и, по сообщению Минфина, ожидаются дальнейшие политические переговоры.

Минфин сообщил Echo24, что дебаты о мерах жесткой экономии внутри правительственной коалиции все еще продолжаются, и министр финансов Станюра открыт для рассмотрения всех соответствующих предложений. “Когда коалиционные переговоры, которые пройдут в течение апреля, будут завершены, правительство утвердит пакет консолидации в размере не менее 70 миллиардов крон, чтобы его первое чтение в Палате депутатов состоялось еще до начала парламентских каникул", - сказал представитель Минфина Томаш Вайс.

Предложения коалиционных партий касались, в том числе, мер по доходной части. Сам министр Станжура, а также премьер-министр Петр Фиала (ODS) неоднократно заявляли, что государственные финансы должны быть консолидированы в первую очередь в расходной части. Однако, например, движение STAN и Народная партия предлагают повысить подоходный налог, аналогично, STAN и ТОП 09 предлагают повысить базовую ставку НДС, против чего не выступила бы даже KDU-ČSL.

Минфин рассчитывает на изменения в системе НДС, министр Станюра выступает за сокращение количества ставок НДС с трех до двух, т.е. до базовых и одной сниженной, в первую очередь с целью упрощения системы НДС и тем самым снижения возможности оптимизации налогообложения. Это соответствует тому, к чему призывает, например, ТОП 09, но оставило бы пониженную ставку на уровне 10%, тогда как Станюра говорит об унификации на уровне 13 или 14%.

«Что касается предлагаемых корректировок НДФЛ, то это чисто политический вопрос, по которому на данный момент нет единого мнения в правительственной коалиции. Так что это будет полностью зависеть от будущих политических переговоров», — добавил Вайс.

Министр Станюра в заявлении, направленном через пресс-службу Минфина, подтвердил, что предпочитает внутренние переговоры за закрытыми дверями и комментирует результаты переговоров в публичном пространстве только после достижения договоренности. По его словам, он пытается действовать в этом духе даже в случае подготовки пакета консолидации.

Станюра заявил в программе CNN Prima News, что либо придется поднять налоги, либо людям придется давать меньше денег. «Ни одна из рекомендаций Национального экономического совета правительства не пользуется популярностью. Если вы хотите сократить дефицит, у вас есть только два инструмента и их комбинация: либо вы повышаете налоги, что не нравится тем, кто потенциально будет платить более высокие налоги, либо вы сокращаете расходы. Те, кто привык получать деньги, получат немного меньше», — сказал Станюра.

К собственным предложениям коалиционных партий он добавил, что дальнейшие переговоры состоятся. "Будем действовать. Естественно, что когда у нас пять правящих партий, некоторые не ждут окончания переговоров и публикуют собственное предложение», — добавил он.

В настоящее время Министерство финансов, как и каждый год, анализирует отдельные бюджетные перерасходы и документы на новый бюджетный год и к концу апреля стандартно представляет в правительство предложение по среднесрочной структуре расходов на следующие три года. После одобрения правительством Министерство финансов затем подготовит и представит правительству предварительный проект доходов и расходов по отдельным главам к концу мая.

Источник: echo24.cz