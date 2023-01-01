Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Экономика
Минфин Чехии: повышение подоходного налога надо обсуждать за закрытыми дверями

Минфин Чехии: повышение подоходного налога надо обсуждать за закрытыми дверями

Партнер рубрики:
Новости 420on
02 апреля
08:52
359
Министр финансов Чехии Збынек Станюра заявил в программе CNN Prima News, что государству либо придется поднять налоги, либо давать меньше денег людям.

Минфин Чехии: повышение подоходного налога надо обсуждать за закрытыми дверями

Конкретные предложения обсуждаются за закрытыми дверями и только потом представляются в СМИ. Министр финансов Збынек Станюра (ODS) повторил свою позицию для Echo24 через пресс-службу Министерства финансов. Так в Минфине ответили на вопрос о мерах, которые партии правительственной коалиции обнародовали в последние дни, в том числе предложение повысить подоходный налог. В то же время политического консенсуса по этим изменениям нет и, по сообщению Минфина, ожидаются дальнейшие политические переговоры.

Минфин сообщил Echo24, что дебаты о мерах жесткой экономии внутри правительственной коалиции все еще продолжаются, и министр финансов Станюра открыт для рассмотрения всех соответствующих предложений. “Когда коалиционные переговоры, которые пройдут в течение апреля, будут завершены, правительство утвердит пакет консолидации в размере не менее 70 миллиардов крон, чтобы его первое чтение в Палате депутатов состоялось еще до начала парламентских каникул", - сказал представитель Минфина Томаш Вайс.

Предложения коалиционных партий касались, в том числе, мер по доходной части. Сам министр Станжура, а также премьер-министр Петр Фиала (ODS) неоднократно заявляли, что государственные финансы должны быть консолидированы в первую очередь в расходной части. Однако, например, движение STAN и Народная партия предлагают повысить подоходный налог, аналогично, STAN и ТОП 09 предлагают повысить базовую ставку НДС, против чего не выступила бы даже KDU-ČSL.

Минфин рассчитывает на изменения в системе НДС, министр Станюра выступает за сокращение количества ставок НДС с трех до двух, т.е. до базовых и одной сниженной, в первую очередь с целью упрощения системы НДС и тем самым снижения возможности оптимизации налогообложения. Это соответствует тому, к чему призывает, например, ТОП 09, но оставило бы пониженную ставку на уровне 10%, тогда как Станюра говорит об унификации на уровне 13 или 14%. 

«Что касается предлагаемых корректировок НДФЛ, то это чисто политический вопрос, по которому на данный момент нет единого мнения в правительственной коалиции. Так что это будет полностью зависеть от будущих политических переговоров», — добавил Вайс.

Министр Станюра в заявлении, направленном через пресс-службу Минфина, подтвердил, что предпочитает внутренние переговоры за закрытыми дверями и комментирует результаты переговоров в публичном пространстве только после достижения договоренности. По его словам, он пытается действовать в этом духе даже в случае подготовки пакета консолидации.

Станюра заявил в программе CNN Prima News, что либо придется поднять налоги, либо людям придется давать меньше денег. «Ни одна из рекомендаций Национального экономического совета правительства не пользуется популярностью. Если вы хотите сократить дефицит, у вас есть только два инструмента и их комбинация: либо вы повышаете налоги, что не нравится тем, кто потенциально будет платить более высокие налоги, либо вы сокращаете расходы. Те, кто привык получать деньги, получат немного меньше», — сказал Станюра.

К собственным предложениям коалиционных партий он добавил, что дальнейшие переговоры состоятся. "Будем действовать. Естественно, что когда у нас пять правящих партий, некоторые не ждут окончания переговоров и публикуют собственное предложение», — добавил он.

В настоящее время Министерство финансов, как и каждый год, анализирует отдельные бюджетные перерасходы и документы на новый бюджетный год и к концу апреля стандартно представляет в правительство предложение по среднесрочной структуре расходов на следующие три года. После одобрения правительством Министерство финансов затем подготовит и представит правительству предварительный проект доходов и расходов по отдельным главам к концу мая.

Источник: echo24.cz

 



читайте по теме
Assets
02 апреля
11:27
64
Экономика
Взносы на социальное страхование для предпринимателей в Чехии хотят увеличить. Насколько?
Assets
29 марта
20:45
12672
Жизнь
Налоговая декларация — 2023: когда и как подавать отчет за 2022 год?
Assets
28 марта
09:34
1163
Бизнес
Осталась одна неделя для подачи налоговой декларации в бумажном виде
Assets
27 марта
14:11
1742
Авто
Осторожно — полицейские камеры в Чехии следят за предпринимателями
Последние новости:
Assets
02 апреля
11:27
64
Экономика
Взносы на социальное страхование для предпринимателей в Чехии хотят увеличить. Насколько?
Assets
01 апреля
20:21
1415
Экономика
Цены на электричество и газ в Чехии падают. Можно сэкономить десятки тысяч крон в год
Assets
01 апреля
16:44
1118
Общество
Украинская полиция задержала киберпреступников за кражу 93 миллионов крон, среди пострадавших — чехи
Assets
01 апреля
16:27
2940
Общество
Чех выиграл в лотерею 235 миллионов крон
Assets
31 марта
16:38
4107
Общество
«Все зло идет из Праги». Милан Кундера решил выбрать Брно
Assets
31 марта
15:51
1484
Политика
Возмутительную реформу пенсий в Чехии откладывают, но рано радоваться
Assets
31 марта
13:13
3528
Общество
Это грустно: список отделений Чешской почты, которые закроются. Проверьте ближайшее к вам
Assets
31 марта
10:23
1558
Общество
Чешские СМИ: Предупреждение элитам. В России знают, что терпят поражение, и начинают угрожать сталинскими методами
Assets
30 марта
20:02
2124
Экономика
Центробанк Чехии: «Мы сделаем так, чтобы сбережения домохозяйств не исчезли»
Assets
30 марта
19:13
1965
Общество
В каких городах Чешская почта с 1 июля закроет больше всего отделений


популярное
Чехия
Прага
полиция
коронавирус
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
фестиваль
дети
недвижимость
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
погода
бизнес