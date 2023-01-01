Взносы на социальное страхование для предпринимателей в Чехии хотят увеличить. Насколько?

Правительство Чехии хочет гарантировать самозанятым лицам (OSVČ) и людям, работающим по контракту (DPP), что у них не будет чрезвычайно низких пенсий, и в то же время увеличить доход пенсионной системы за счет увеличения взносов на социальное страхование. Чиновники предложили несколько вариантов.

Планируемое увеличение социальных отчислений для индивидуальных предпринимателей, которые сейчас платят значительно меньше взносов, чем наемные работники, вызвало массу дискуссий. У индивидуальных предпринимателей очень низкие пенсии, поэтому им часто приходится получать пособия.

По одному из вариантов налоговые сборы самозанятых могут вырасти на 60% в течение трех лет. Проблема в том, что самозанятые отчитываются об очень низких доходах, поэтому у них низкая база оценки, на основе которой рассчитываются взносы на социальное обеспечение.

«Мы настаиваем на том, чтобы государство должно обеспечить достойную пенсию всем, кто честно работал. И именно поэтому необходима корректировка взносов на социальное страхование. Если в нынешних условиях все станут самозанятыми, то пенсионная система полностью рухнет», — сказал депутат Михаэль Кохайда.

Изменения также необходимы по мнению других правительственных партий. «Мы не хотим перегружать самозанятых, но система должна быть справедливо сбалансирована и отрегулирована. Сегодня сборы некоторых самозанятых не покрывают даже самой маленькой пенсии, а за них платят другие граждане», — рассказала депутат Ольга Рихтерова.

По ее словам, от этого проигрывают все. «Самозанятых часто удивляет низкий размер пенсии, наемные работники обременены налогами, а люди склонны уходить в систему черного рынка, где у них нет никаких гарантий, и в результате государство проигрывает», — пояснила она.

В то же время, считают эксперты, необходимо избегать мер, которые подвергали бы опасности предпринимателей с меньшими доходами и препятствовали бы открытию бизнеса.

«Это, например, значительное увеличение сборов без справедливой корректировки системы минимальных сборов в зависимости от размера дохода», — добавила Рихтерова.

«Самозанятые имеют относительно низкие взносы, и их пенсии затем субсидируются системой. Самозанятые просто имеют более низкие взносы и, следовательно, будут иметь более низкие пенсии», — отметил экономист IDEA Cerge-EI и член консультативного совета Министерства труда Филип Пертольд.

В прошлом году, по данным социальной администрации, самозанятые выплатили на социальное страхование 34 млрд крон, из которых финансируются пенсии, т.е. на 4,7 млрд крон больше, чем годом ранее.

Для сравнения: это только около 5% того, что зарабатывают наемные работники. Из доходов работников государство собрало 603 млрд крон на социальное страхование, а в 2021 году - 566 млрд крон.

В то время как количество работников в прошлом году составляло 4,65 миллиона человек, количество самозанятых лиц, имеющих обязательство по выплате авансовых платежей по пенсионному страхованию, составило 748 000 человек.

Минимальный аванс для самозанятых на социальное страхование устанавливается ежегодно в размере 29,2% от четверти средней заработной платы. В этом году минимальный аванс для самозанятого лица, осуществляющего основную деятельность, составляет 2 944 кроны, в случае дополнительной деятельности - 1 178 крон.

С точки зрения общей суммы взносов работников ставки для работодателя составляют 24,8% от базы начисления, для работника 6,5% от базы для начисления.

«Если вы как самозанятый имеете долгосрочные низкие отчисления в соцстрах, вы должны заранее иметь достаточное представление о том, какая пенсия вас ждет, и, возможно, копить на пенсионный возраст другими способами», — говорит эксперт по пенсионному страхованию Мартин Кохоутек.

Источник: finance-odvody-osvc