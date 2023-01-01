«Научиться жить с инфляцией? Причины, почему в Чехии не станет лучше»

Время от времени организация OECD выпускает отчет о состоянии экономики той или иной страны. Сегодня мы узнали, что OECD думает о развитии чешской экономики и ее будущем, пишет обозреватель Маркета Шихтаржова.

По мнению OECD, «необходимо вести жесткую денежно-кредитную политику для борьбы с инфляцией» и в дальнейшем «государственная поддержка должна быть адресной, а не тотальной, чтобы не поддерживать инфляцию».

По данным OECD, валовой внутренний продукт Чехии также сократится на 0,1% в этом году и вырастет на 2,4% в следующем году. Инфляция в этом году составит 13%, а в следующем – 4,1%

Но давайте перейдем к этим цифрам. Мы не обязаны им верить, но по ним мы можем понять, как национальные и многонациональные власти и организации видят развитие (и не только) чешской экономики, как они думают и как они, вероятно, будут вести себя по отношению к экономике.

Можно согласиться с упадком чешской экономики. Так что OECD, как и я, считает, что в этом году чешская экономика все еще будет в рецессии. Не исключено, что в следующем году экономика вырастет на 2,4%, хотя это выглядит достаточно оптимистично. С инфляцией хуже.

Официальная мантра, которую часто повторяют, гласит, что инфляция в чешской экономике должна составить в среднем около 10% в этом году. OECD оценивает инфляцию как более высокую – около 13%. Это, безусловно, кажется более реалистичным, чем официальное предположение, я также предполагаю, что инфляция будет выше.

Однако в чем мы уже существенно расходимся с OECD, так это в прогнозе инфляции на следующий год. То, что инфляция снизится до разумных 4,1% в следующем году, кажется чрезмерно позитивной оценкой. Маловероятно, что инфляция сможет так быстро падать, особенно когда в обществе уже глубоко укоренились инфляционные ожидания, препятствующие такому падению инфляции. И не только это.

Еще одна причина, по которой инфляция вряд ли резко снизится, — это состояние банковского дела в Европе и Америке. Чтобы инфляция резко упала, центральным банкам пришлось бы безжалостно выводить из обращения избыточную ликвидность, а также повышать процентные ставки и поддерживать их на высоком уровне. Однако это одновременно привело бы к ликвидации банков, на которые, как мы знаем после недавних событий, возлагаются большие надежды. Либо банки, либо инфляция. И помните, что власть будет выбирать банки. Поэтому они не смогут подавить инфляцию так сильно, как должны.

Так что, если OECD говорит, что «необходимо проводить жесткую денежно-кредитную политику для борьбы с инфляцией», то на самом деле это также указывает на то, что она не признает, что у банков есть проблемы.

И второй интересный инсайт: сказано, что «государственная поддержка должна быть адресной, а не массовой, чтобы не поддерживать инфляцию». Закодированное сообщение, которое в основном переводится в обычную речь и говорит о том, что в настоящее время источником инфляции являются не только центральные банки, печатающие деньги, но и правительства. И что если правительство резко не сократит дефицит государственного бюджета, как бы это не нравилось центральному банку, инфляция все равно будет продолжаться, потому что деньги будут пускаться в обращение через правительство. И все мы подозреваем, что именно этого чешское правительство делать не намерено.

Поэтому я могу сказать вам, что мы должны научиться жить с инфляцией дольше, чем нам говорят правительство, центральный банк и такие организации, как OECD.

Источник: echo24.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

— Telegram

— Facebook

— Instagram

— Вступите в группу Facebook