Еще один банк уходит с чешского рынка

Закрытие банка в Чешской Республике будет происходить планомерно и поэтапно в течение ближайших месяцев.

Hello bank!, филиал иностранного банка BNP Paribas Personal Finance, с 3 апреля прекращает предоставление всех новых продуктов клиентам на чешском рынке. Для действующих клиентов на данный момент ничего не изменится, объявил Hello bank! на своем сайте.

Все продукты банка остаются активными. Изменения касаются в основном открытия новых текущих и сберегательных счетов, персональных кредитов и кредитных карт.

«Мы будем постепенно сворачивать предложение по покупке в рассрочку в соответствии с возможностями наших деловых партнеров», — говорится в сообщении банка.

«Закрытие наших банковских услуг в Чешской Республике будет происходить планомерно и поэтапно в течение ближайших месяцев. На первом этапе мы прекратим открытие новых продуктов с понедельника, 3 апреля 2023 года. Наши существующие клиенты смогут продолжать пользоваться всеми продуктами и услугами без каких-либо изменений», — говорится на сайте банка.

«Мы своевременно и в соответствии с действующим законодательством проинформируем наших клиентов и деловых партнеров о последующих шагах, связанных с закрытием», — говорится далее в заявлении.

Hello bank! работает на чешском банковском рынке с конца 2017 года. Тогда компания сменила бизнес-модель и название после 20 лет работы под названием Cetelem. До ноября 2017 года она в основном предоставляла потребительские кредиты.

Источник: seznamzpravy.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

— Telegram

— Facebook

— Instagram

— Вступите в группу Facebook