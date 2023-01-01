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Чешский бюджет в глубоком минусе по итогам марта. Худший результат в истории

Чешский бюджет в глубоком минусе по итогам марта. Худший результат в истории

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Новости 420on
03 апреля
19:20
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Экономика государства в первом квартале года развивалась неблагоприятно, в основном из-за более чем 100 миллиардов дополнительных расходов на социальные выплаты и помощь людям с оплатой энергии, сказал глава Минфина Чехии.

Чешский бюджет в глубоком минусе по итогам марта. Худший результат в истории

Дефицит государственного бюджета в марте составил 166,2 млрд крон. Это худший результат первого квартала с момента создания Чешской Республики. За аналогичный период прошлого года дефицит был равен 59,1 млрд крон.

До сих пор на бюджет влияли также дополнительные расходы на энергетическую помощь, сказал министр финансов Збынек Станюра (ODS). По его словам, приоритетом является поддержание запланированного дефицита в размере 295 млрд крон.

«Экономика государства в первом квартале года развивалась неблагоприятно, в основном из-за более чем 100 млрд дополнительных расходов на социальные выплаты, помощь людям с оплатой энергии, выплаты процентов по старым долгам, а также более высокой инвестиционной активности государства», — признал Станюра, по словам которого, часть статей бюджета финансируется заранее. Он особо упомянул региональное образование, социальные службы, а также науку и исследования.

Премьер-министр Петр Фиала впоследствии заявил, что правительство впишется в запланированный дефицит. По его словам, в течение года бюджет стабилизируется. 

«Что уже не так позитивно, так это рост расходов в социальной сфере», - констатировал премьер-министр. По его словам, цифры лишь подтверждают абсолютную необходимость урезания валоризации пенсий.

«Я ожидаю, что экономика улучшится во второй половине года, и моим приоритетом остается сохранение дефицита бюджета в размере 295 млрд крон. Конечно, решающее значение будут иметь цены на энергоносители и связанные с ними поступления от налога на непредвиденные расходы и сборов за чрезмерную продажу электроэнергии», — сказал Станюра, который обещает дальнейшее финансирование в том числе за счет дивидендов ČEZ и из европейских источников.

Доходы бюджета за первый квартал составили 402,5 млрд крон, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 13%. Среди них пока нет взимания налога на непредвиденные расходы, но государство уже получило 8,17 млрд крон в качестве налога на сверхприбыль при производстве электроэнергии. Расходы государственного бюджета на конец марта достигли 568,7 млрд крон, увеличившись в годовом исчислении на 36,9%.

Согласно утвержденному бюджету, в этом году государство должно управлять доходами в размере 1,93 трлн крон и расходами в размере 2,22 трлн крон.

Источник: novinky.cz

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