Česká spořitelna купила кредитный портфель Sberbank CZ за 41 млрд крон

Городской суд Праги признал Sberbank CZ банкротом в конце августа прошлого года. В начале мая Чешский национальный банк на законных основаниях отозвал у банка лицензию, после чего Пражский городской суд отправил банк на ликвидацию. Действия по отзыву лицензии были инициированы ЧНБ 28 февраля 2022 года. Причиной стало ухудшение положения Sberbank CZ из-за оттока депозитов после начала вторжения России в Украину.
16 декабря прошлого года арбитражный управляющий Сбербанка Йиржина Лужова подписала договор купли-продажи с Česká spořitelna о продаже кредитов банка на 47,1 млрд крон. В то время предполагалось, что требования кредиторов будут урегулированы во второй половине 2023 года. Как только покупатель заплатит согласованную цену покупки, начнется перевод клиентов Sberbank CZ в Česká spořitelna.
По словам Лужовой, выручки от продажи кредитного портфеля вместе с имеющимися у банка денежными средствами (включая начисленные проценты) и ожидаемыми поступлениями от монетизации других активов Sberbank CZ, вероятно, будет достаточно, чтобы полностью удовлетворить требования кредиторов первой очереди (Гарантийная система), второй очереди (физические лица и малые и средние предприятия) и более 95% требований кредиторов третьей очереди, в которую входят области, города, муниципалитеты и крупные предприятия. Ранее она заявляла, что требования кредиторов третьей очереди могут быть удовлетворены почти на 100%.
Источник: seznamzpravy.cz
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