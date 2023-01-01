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Česká spořitelna купила кредитный портфель Sberbank CZ за 41 млрд крон

Česká spořitelna купила кредитный портфель Sberbank CZ за 41 млрд крон

Партнер рубрики:
Новости 420on
06 апреля
08:32
293
Česká spořitelna завершила покупку кредитного портфеля Sberbank CZ. Передачу кредитного портфеля за вычетом просроченных и иных проблемных кредитов подтверждает запись в реестре. Česká spořitelna заплатила 41,05 млрд крон по кредитам номинальной стоимостью 47,1 млрд крон.

Česká spořitelna купила кредитный портфель Sberbank CZ за 41 млрд крон

Городской суд Праги признал Sberbank CZ банкротом в конце августа прошлого года. В начале мая Чешский национальный банк на законных основаниях отозвал у банка лицензию, после чего Пражский городской суд отправил банк на ликвидацию. Действия по отзыву лицензии были инициированы ЧНБ 28 февраля 2022 года. Причиной стало ухудшение положения Sberbank CZ из-за оттока депозитов после начала вторжения России в Украину.

16 декабря прошлого года арбитражный управляющий Сбербанка Йиржина Лужова подписала договор купли-продажи с Česká spořitelna о продаже кредитов банка на 47,1 млрд крон. В то время предполагалось, что требования кредиторов будут урегулированы во второй половине 2023 года. Как только покупатель заплатит согласованную цену покупки, начнется перевод клиентов Sberbank CZ в Česká spořitelna.

По словам Лужовой, выручки от продажи кредитного портфеля вместе с имеющимися у банка денежными средствами (включая начисленные проценты) и ожидаемыми поступлениями от монетизации других активов Sberbank CZ, вероятно, будет достаточно, чтобы полностью удовлетворить требования кредиторов первой очереди (Гарантийная система), второй очереди (физические лица и малые и средние предприятия) и более 95% требований кредиторов третьей очереди, в которую входят области, города, муниципалитеты и крупные предприятия. Ранее она заявляла, что требования кредиторов третьей очереди могут быть удовлетворены почти на 100%.

Источник: seznamzpravy.cz

 

 

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