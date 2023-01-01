Некоторые электросамокаты в Чехии придется страховать

С января 2024 года операторы мощных электросамокатов должны будут приобретать полис обязательное страхование ответственности за эксплуатацию транспортного средства (по аналогии с ОСАГО для автомобилей). Это следует из автомобильной директивы Европейского парламента и Совета 2021/2118. Новинка коснется электросамокатов с электродвигателем, позволяющим развивать скорость более 25 километров в час, или тех, которые весят более 25 килограммов и при этом ездят быстрее 14 км/час.
«Мы воспринимаем как очень правильное определение обязательства по мощным электросамокатам, характеристики которых можно сравнить с небольшими мотоциклами», — сказал Ян Матушек, исполнительный директор ассоциации страховых компаний.
По его словам, целью является установление правил возмещения ущерба в случае аварий, которые в случае с мощными электросамокатами могут иметь серьезные последствия для имущества и здоровья.
Согласно данным, количество всех велосипедных аварий относительно стабильно и колеблется в районе 3800 случаев в год, но для электросамокатов оно увеличилось в десять раз за последние пять лет.
И хотя для велосипедистов аварии с электроприводом составляют около 13% всех ДТП, количество аварий с участием электросамокатов более чем в два раза превышает количество аварий с обычными самокатами.
Источник: novinky.cz
Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.
Что еще можно делать на 420on:
— Играть в игры для изучения чешского языка
— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ
— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ
— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ
— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ
— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ
Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:
— Telegram
— Вступите в группу Facebook