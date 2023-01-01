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Некоторые электросамокаты в Чехии придется страховать

Некоторые электросамокаты в Чехии придется страховать

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Новости 420on
08 апреля
14:08
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Для отдельных мощных типов электросамокатов с 2024 года будут применяться новые правила — они должны будут иметь обязательную страховку, а возможно, — и классические номерные знаки.

Некоторые электросамокаты в Чехии придется страховать

С января 2024 года операторы мощных электросамокатов должны будут приобретать полис обязательное страхование ответственности за эксплуатацию транспортного средства (по аналогии с ОСАГО для автомобилей). Это следует из автомобильной директивы Европейского парламента и Совета 2021/2118. Новинка коснется электросамокатов с электродвигателем, позволяющим развивать скорость более 25 километров в час, или тех, которые весят более 25 килограммов и при этом ездят быстрее 14 км/час.

«Мы воспринимаем как очень правильное определение обязательства по мощным электросамокатам, характеристики которых можно сравнить с небольшими мотоциклами», — сказал Ян Матушек, исполнительный директор ассоциации страховых компаний.

По его словам, целью является установление правил возмещения ущерба в случае аварий, которые в случае с мощными электросамокатами могут иметь серьезные последствия для имущества и здоровья.

Согласно данным, количество всех велосипедных аварий относительно стабильно и колеблется в районе 3800 случаев в год, но для электросамокатов оно увеличилось в десять раз за последние пять лет.

И хотя для велосипедистов аварии с электроприводом составляют около 13% всех ДТП, количество аварий с участием электросамокатов более чем в два раза превышает количество аварий с обычными самокатами.

Источник: novinky.cz

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