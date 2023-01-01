Отстаньте от самозанятых и семей с детьми. Бартош отказывается повышать налоги для OSVČ

В последние недели Piráti удивили общественность своими заявлениями против повышения налогов и в пользу защиты положения самозанятых.

«Нам не до "правых" и "левых", мы хотим стимулировать экономику, не обременяя домохозяйства и самозанятых». Так в своем обширном комментарии выразился заместитель премьер-министра, министр регионального развития и лидер партии Piráti Иван Бартош. Политологи, опрошенные газетой Echo24, говорят, что Piráti воспринимаются как левые, потому что в настоящее время в Чехии нет другой влиятельной левой партии.

Председатель «Пиратов» Иван Бартош неоднократно заявлял, что Piráti не хотят повышать подоходный налог на труд и обременять самозанятых. «Давайте поговорим о том, как сохранить людям деньги и посмотрим, откуда мы можем привлечь финансы в систему с помощью позитивных шагов», — сказал Бартош в эфире программы Partie Terezie Tománková на CNN Prima News в выходные. Позиция Piráti, которые выступают против повышения налогов и в защиту самозанятых, удивила многих, так как даже премьер-министр Петр Фиала (ODS) назвал Пиратов «новыми левыми».

Бартош рассказал газете Echo24, что Piráti представили своим партнерам предложения по улучшению бюджета, которые соответствуют долгосрочной стратегии партии и принесут до 140 миллиардов в год без излишнего бремени для домохозяйств и предпринимателей. «Речь идет не просто о сокращении нескольких статей расходов, которые на первый взгляд улучшат бюджет в краткосрочной годовой перспективе, а о начале долгосрочной позитивной тенденции и принятии разумных мер. От этого выиграют и граждане, и самозанятые, и предприятия. Нам не до "левых" или правых, мы просто хотим, чтобы меры были полезны для всего общества и нашей страны», — сказал Бартош в интервью Echo24, добавив, что во время пандемии коронавируса Пираты добивались принятия ряда мер для облегчения положения мелких предпринимателей, самозанятых и подрядчиков.

«Мы опираемся на три составляющие. Во-первых, позитивная экономическая и бытовая поддержка такого типа, чтобы облегчить выход на рынок труда большего числа людей, например, родителей с маленькими детьми или людей, попавших в долговую яму, что может принести до 35 миллиардов в год. Стабилизация валютного курса по датской модели, что позволит сэкономить до 30 миллиардов в год на обслуживании долга. Сократить расходы государства за счет умных решений, таких как единый пункт сбора платежей», — сказал Бартош.

Нельзя допустить сокращения численности самозанятых — говорит Бартош

"Вторая составляющая — это исправление искаженной среды, что означает, среди прочего, ограничение уклонения от налогов и агрессивных методов оптимизации налогов. Третья составляющая касается упомянутых вами налогов, где мы отстаиваем принцип, что основное бремя должно лежать на том, что тяготит общество. Это означает, прежде всего, например, установить справедливый налог на добычу полезных ископаемых, увеличить нагрузку на табачные изделия, алкоголь и регулирование каннабиса», — сказал вице-премьер и министр регионального развития.

«Напротив, мы с самого начала говорили, что точно не будем поддерживать шаги, которые больше всего повлияют на родителей с маленькими детьми или людей, оказавшихся в трудной ситуации, например, введение платы за обучение в школе или 3-х дневного периода без начисления зарплаты, когда сотрудник выходит на больничный, иначе говоря, — "наказание" за то, что заболел», - добавил Бартош в комментарии для Echo24.

«В то время мы выступали против "сверхгрубой" зарплаты" (прим.ред. — налогооблагаемой базы, куда кроме фактического дохода входят все отчисления, которые работодатель платит за сотрудника, включая медицинское и социальное страхование), учитывая, что в стране был кризис, бюджет был в плохом состоянии, и эта мера не помогала всем одинаково. Например, политикам с более высокими зарплатами значительно больше. Поэтому мы выступали за увеличение льгот для налогоплательщиков, что помогло бы людям с низкими доходами, которые больше всего в них нуждаются», — сказал Бартош.

Что касается самозанятых, то, по его словам, Пираты считают, что система должна быть справедливо и здраво пересмотрена и реорганизована. "Сегодня взносы некоторых самозанятых работников не покрывают даже самой маленькой пенсии, и за это платят другие граждане. Проигрывают все — самозанятые часто удивляются низкому размеру пенсии, работники обременены налогами, а люди стремятся работать на нелегальных основаниях, где у них нет никаких гарантий», — сказал Бартош, добавив, что также необходимо избегать мер, которые по сути ликвидировали бы индивидуальных предпринимателей с меньшими доходами и отбили бы у людей желание заниматься бизнесом.





Источник: echo24.cz

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