Предупреждение экономистов: повышение заработной платы в Чехии — самая большая проблема, с которой мы столкнемся

Чешская экономика находится на пути к тому, чтобы попасть в так называемую спираль инфляции заработной платы.

В последние недели рост цен оказал значительное давление на рост заработной платы в государственном секторе, в то время как зарплаты в частных компаниях также растут. Учителя и полицейские ожидают повышения зарплаты в ближайшем будущем. Таким образом, общество рискует попасть в бесконечный круг, где растущие цены постоянно будут пытаться выровняться, еще больше разжигая и без того высокую инфляцию.

В последнее время усилилось давление по поводу повышения заработной платы. Перед Пасхой в Палате депутатов развернулась борьба за повышение зарплаты учителей до 130% от средней заработной платы; оппозиционные законодатели до сих пор не согласились с предложением коалиции, заявив, что все педагогические работники должны получить повышение.

С другой стороны прозвучало требование повысить зарплату полицейских до 140% от средней зарплаты. Вслед за полицейскими повышения зарплаты потребовали и другие сотрудники силовых структур — пожарные, таможенники и тюремные охранники.

Инфляция также вынуждает повышать зарплаты в частном секторе

Компания Škoda Auto объявила о повышении ставок заработной платы на 10,1% с апреля, после достижения соглашения с профсоюзами. Профсоюзные деятели также договорились с руководством автомобильной компании о компенсации инфляции за предыдущий год в размере 4 000 чешских крон плюс разовая выплата в размере 13 000 чешских крон на каждого работника.

Затем Чешское статистическое управление сообщило, что среднемесячная чистая зарплата строительных рабочих выросла более чем на 14% по сравнению с февралем прошлого года. В промышленном секторе этот показатель составил 10,8%.

Спираль вот-вот раскрутится — предупреждают экономисты

По мнению главного экономиста Deloitte Давида Марека, все эти повышения грозят разогнать инфляцию. «Увеличение заработной платы в компаниях, если к этому добавляется государство, действительно значительно увеличивает риск раскручивания спирали инфляции заработной платы. Это будет самая большая экономическая проблема, с которой мы столкнемся», — сказал он.

Вопрос в том, насколько сильно подскочат цены. Это зависит от того, насколько вырастет зарплата и откуда компании возьмут деньги.

«Имеется существенный риск того, что инфляция может оказаться выше, чем ожидалось», — предупреждает Марек, который консультирует президента Петра Павела по экономическим вопросам.

Экономист компании Roklen Павел Петерка считает призыв к повышению зарплат логичным, но говорит, что у государства мало возможностей для маневра. «В то время как государство пытается максимально компенсировать пенсионерам рост цен, реальная зарплата учителей, полицейских и других бюджетников падает. И теперь, в ситуации, когда значительная часть кризисных денег была съедена пенсионной системой, у государства мало возможностей для повышения зарплат в бюджетной сфере. Если только оно снова не займет, что противоречит установленной политике поиска путей экономии», — сказал он.

«Основной риск снижения реальной заработной платы в государственном секторе заключается в уходе наиболее квалифицированных работников государственного сектора в частный. Кроме того, значительно более низкая оплата труда приведет к потере мотивации молодого поколения к получению этих профессий. Сочетание этих факторов в будущем может выразиться в снижении качества услуг государственного сектора, вызванном недостаточным человеческим капиталом», — добавляет он, отмечая, что реальная заработная плата в частных фирмах также снижается.

В феврале этого года годовой уровень инфляции составил 16,7%. Наиболее распространенным инструментом борьбы с ней со стороны Чешского национального банка является повышение базовых процентных ставок. Но в последнее время центральный банк неохотно идет на это. «Мы готовы повысить ставки, особенно если возрастет риск раскручивания спирали инфляции заработной платы», — сказал глава ЧНБ Алеш Михл.

Именно это и может произойти. По мнению Даниэля Янечека из PwC, стратегической консалтинговой компании, Чешская Республика нескоро избавится от двузначных значений инфляции. «Для компаний нынешняя ситуация означает несколько негативных факторов: все более дорогие производственные ресурсы, трудное финансирование и давление со стороны работников и профсоюзов, требующих быстрого роста заработной платы. И именно последнее может способствовать дальнейшему раскручиванию инфляционной спирали», — предупредил он.

Источник: echo24.cz

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