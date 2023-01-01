В марте уровень безработицы в Чехии снизился. Количество вакансий будет расти

Большинство компании в Чехии стараются сохранить существующее количество сотрудников и не планируют значительных увольнений, говорят эксперты.

Уровень безработицы в Чешской Республике в марте немного снизился, составив на конец месяца 3,7%. Это на две десятых процента меньше, чем в феврале. Безработными были 273 478 человек, что на 9 000 меньше, чем в феврале. В месячном исчислении снижение составило 0,2% по сравнению с февральским показателем в 3,9%.

Самый высокий уровень безработицы был в Усти-над-Лабем (5,7%) и Моравскосилезском крае (5,1%), а самый низкий - в Пльзеньском, Пардубицком и Злинском краях (2,9%). По данным Бюро труда, нынешняя ситуация типична для весенних месяцев, так как зимой безработица растет из-за отсутствия сезонной работы, а затем снижается с приходом весны.

"Март также является типичным месяцем, когда работодатели проявляют повышенный интерес к общественным работам, особенно в контексте весенней уборки общественных мест. Основное начало этих работ мы ожидаем в апреле", - поясняет министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL).

"Хорошая новость заключается в том, что в ближайшие месяцы безработица, скорее всего, снизится еще больше", - добавляет Юречка.

Это подтверждает и генеральный директор Randstad Мартин Янски: "На снижение безработицы указывают оптимистичные прогнозы относительно экономической ситуации, и начнутся сезонные работы в замках, ресторанах, туризме, сельском хозяйстве и строительстве".

Согласно исследованию Randstad HR Trends 2023, компании будут искать новых сотрудников, причем до 35% компаний, как ожидается, увеличат штат, особенно в производственных или технических отделах. "Они набирают персонал, особенно в области инженерии, логистики, продаж и информационных технологий. Проблема поиска квалифицированных кандидатов, скорее всего, будет в маркетинге, ИТ и производстве", - говорит Янски.

В марте было открыто на 1 400 вакансий больше, чем в феврале, работодатели предложили 284 525 позиций. Однако, по данным Департамента труда, работодатели все еще немного осторожнее в найме, чем в прошлом году, уделяя больше внимания эффективному наращиванию финансовых резервов.

"В то же время, однако, большинство из них стараются сохранить существующий уровень персонала и не планируют значительных увольнений". И последнее, но не менее важное: ситуация на рынке труда будет зависеть от влияния энергетического кризиса на работодателей или хода войны в Украине", - говорится в сообщении бюро.

Источник: seznamzpravy.cz