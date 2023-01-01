Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Экономика
Чешским семьям грозит ценовый шок в случае увеличения НДС на воду

Чешским семьям грозит ценовый шок в случае увеличения НДС на воду

Партнер рубрики:
Новости 420on
13 апреля
09:52
165
​Обсуждаемое изменение НДС на оплату воды и канализации приведет к удорожанию воды только в Праге на 141 крону за кубический метр. Семья из четырех человек в этом случае заплатит за год дополнительно более 2000 крон.

Чешским семьям грозит ценовый шок в случае увеличения НДС на воду

Рабочий проект изменений НДС предусматривает увеличение налога на плату за воду и канализацию с 10% до 21%. Это будет означать только одно - повышение цен, которые люди платят за воду. Это также увеличит уровень инфляции.

"Это будет повышение цен на воду и канализацию на 13 крон за кубический метр. У нас нет возможности компенсировать такое повышение налогов", - сказал SZ Byznys Петр Мркос, руководитель Пражского водоснабжения и канализации. Он отмечает, что компания является регулируемой и имеет строгие правила относительно того, какие средства она должна вкладывать в обновление водопроводной сети, и если бы повышение налога было компенсировано, это повлияло бы на инвестиции в обновление имущества, что потребовало бы политического решения.

"Тогда не будет инвестиций в водопроводную сеть. Если бы мы как-то компенсировали это, то в Праге затраты составили бы примерно 1,2 млрд крон", - говорит Мркос. "Я не понимаю позицию государства, которое, с одной стороны, говорит нам инвестировать в водные активы, потому что они должны быть самофинансируемыми, а с другой стороны, раскручивает инфляционную спираль", - добавляет он.

В этом году плата за воду и канализацию в столице уже выросла на 18,5%, и в настоящее время пражане платят 128 крон за кубометр. Это повышение пока не отразилось на потреблении.

"На потреблении сказался период рецессии, когда объемы значительно снизились. Сейчас, однако, они больше не падают", - сказал Мркос, добавив, что падать уже некуда - ежедневное потребление воды на человека в Праге сейчас составляет 110 литров (0,11 кубометра).

Если предлагаемое повышение НДС произойдет, то цена составит 141 крону. Мркос сказал, что это все еще разумная цена.

"В Праге мы довольно далеко от социально приемлемого уровня платы за воду и канализацию. Он определяется в размере 2% от среднего чистого дохода домохозяйства. В настоящее время социально приемлемая цена для Праги составляет 198 крон", - добавляет он.

SZ Byznys также связался с другими городами, чтобы узнать, как повышение ставки НДС повлияет на конечную цену платы за воду и канализацию. "В основном это затронет домохозяйства и неплательщиков НДС, однако это не принесет никакой пользы водной промышленности и водным компаниям", - говорит Дана Весела из Vodárna Plzeň.

В случае повышения ставки НДС на водоснабжение и канализацию водопроводная станция Брно будет применять эту ставку в тарифах, выставляемых клиентам, тем самым увеличивая их. По словам представителя компании, доход от повышения НДС будет полностью перечислен в государственный бюджет, поэтому ничего не принесет компании.

Ожидается, что изменения в налоге на добавленную стоимость принесут в бюджет миллиарды. Однако некоторые партнеры по коалиции уже наложили на них вето. Ни один из партнеров по коалиции не согласен с такой формой изменений НДС.

Источник: seznamzpravy.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

 

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

 

 

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

Telegram 

Facebook

Instagram

— Вступите в группу Facebook

 

 


читайте по теме
Assets
13 апреля
09:11
168
Жизнь
Рост стоимости жилья и обесценивание сбережений больше всего раздражают чехов
Assets
12 апреля
20:33
4068
Жизнь
Минфин Чехии готовит глобальную реформу НДС. Что подорожает?
Assets
12 апреля
18:11
750
Экономика
В марте уровень безработицы в Чехии снизился. Количество вакансий будет расти
Assets
12 апреля
17:57
19670
Общество
5 летних террас в Праге, где приятно посидеть в теплую погоду
Последние новости:
Assets
12 апреля
18:11
750
Экономика
В марте уровень безработицы в Чехии снизился. Количество вакансий будет расти
Assets
12 апреля
12:08
3051
Общество
Они «делали» детей на заказ в Праге. Теперь их будут судить в Украине
Assets
12 апреля
08:34
2632
Общество
В Чехии проверят способность мужчин к военной службе
Assets
11 апреля
17:03
1316
Общество
Женщине в больнице Чехии мешал сильный храп, и она стала душить подушкой 93-летнюю пациентку
Assets
11 апреля
14:53
4387
Экономика
Предупреждение экономистов: повышение заработной платы в Чехии — самая большая проблема, с которой мы столкнемся
Assets
11 апреля
14:12
1135
Общество
ФОТО: Трагическая гибель восьми лошадей в Праге. Горит конюшня
Assets
11 апреля
13:33
1648
Экономика
Отстаньте от самозанятых и семей с детьми. Бартош отказывается повышать налоги для OSVČ
Assets
10 апреля
15:35
2063
Экономика
Чешская почта решает, что делать с закрытыми отделениями
Assets
10 апреля
10:30
3639
Общество
В Чехии 30 000 украинских детей без родителей
Assets
09 апреля
19:00
2723
Общество
Полиция Чехии возбудила 95 уголовных дел в связи с войной в Украине


популярное
Чехия
Прага
полиция
коронавирус
Россия
Автомобили
Украина
статистика
Евросоюз
концерт
дети
фестиваль
недвижимость
транспорт
преступность
Туризм
работа
выставка
бизнес
погода