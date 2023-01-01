Рост цен в Чехии продолжает замедляться

​По мнению аналитиков, инфляция может оказаться ниже отметки в 10% уже через несколько месяцев.

В марте годовая инфляция достигла 15%, что на 1,7% ниже, чем в феврале. Это самый низкий годовой рост цен с апреля прошлого года. Данные были опубликованы 13 апреля Чешским статистическим управлением (ČSÚ).

«Потребительские цены умеренно растут в годовом исчислении второй год подряд. В марте показатель достиг 15%, что является самым низким уровнем с апреля прошлого года», — сказала Павла Шедива, руководитель отдела статистики потребительских цен Чешского статистического управления.

Замедление инфляции в годовом исчислении произошло в основном за счет удешевления топлива и нефти, где цены снизились на 19%. В жилищном секторе цены на природный газ замедлили свой рост (+60% по сравнению с 74,3% в феврале).

«Цены в жилищном секторе вновь оказали наибольшее влияние на рост уровня цен в годовом исчислении в марте, где, помимо стоимости владения жильем, цены на аренду выросли на 6,7%, товары и услуги по текущему содержанию жилья — на 16,4%, плата за воду — на 16,3%, плата за канализацию — на 30,3%, электроэнергия — на 29,6%, твердое топливо — на 53,7%, тепло и горячая вода — на 44,6%», — перечислил ČSÚ.

Цены на продукты питания также заметно выросли по сравнению с прошлым годом. Это касается, например, риса (+32,9%), муки (+32,6%), свинины (+34%), полуобезжиренного молока длительного хранения (+45,2%), яиц (+75,5%) или сахара (+97,6%).

Цены на отдых с полным обслуживанием также значительно выросли по сравнению с прошлым годом (+24,6%). В совокупности цены на товары выросли на 17,0%, а цены на услуги — на 11,7%.

Цены на овощи, в частности, выросли на 5% по сравнению с предыдущим месяцем. Свинина (+2,2%) и полуобезжиренное молоко длительного хранения (+6%) также стали дороже.

Однако цены на другие продукты питания снизились. В частности, цены на яйца были ниже, чем в феврале. Масло сливочное подешевело на 6,3%.

Цены на природный газ также внесли свой вклад в снижение общего уровня потребительских цен за месяц, сократившись на 1,4%. Топливо и нефть подешевели на 1,8%.

По мнению аналитика Citfin Томаша Вольфа, мартовские данные по инфляции соответствуют ожиданиям и показывают, что рост цен в Чехии продолжается, хотя и более умеренными темпами.

По словам Мирослава Новака, аналитика компании Akcenta, инфляция может оказаться ниже отметки в 10% уже через несколько месяцев.

«Если предположить, что в ближайшие месяцы потребительские цены будут стагнировать в месячном исчислении, то уже в июне годовая инфляция опустится ниже 10%», — сказал он.

Но он также предупредил о вторичной инфляционной волне.

«Вслед за высокими ценами на энергоносители и ростом заработной платы может произойти дальнейший рост цен. Инфляционный риск также представляет ситуация на внутреннем рынке труда, где, несмотря на продолжающийся неглубокий экономический спад, не наблюдается заметного роста безработицы», — добавил он.

Источник: novinky.cz

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