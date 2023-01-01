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Минсельхоз Чехии: результаты контроля цен на продукты питания оказались значительно хуже, чем ожидалось

Минсельхоз Чехии: результаты контроля цен на продукты питания оказались значительно хуже, чем ожидалось

Партнер рубрики:
Новости 420on
13 апреля
14:01
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По словам министра сельского хозяйства Зденека Некулы, в Чехии по итогам проверок выявлены массовые нарушения продовольственного законодательства и закона о защите прав потребителей. «Я бы хотел, чтобы торговые сети сосредоточились на выполнении основных условий продажи вместо того, чтобы продавать товары и продукты по завышенным ценам», — добавил он.

Минсельхоз Чехии: результаты контроля цен на продукты питания оказались значительно хуже, чем ожидалось

Результаты проверок цен на продукты питания, проводимых Чешской торговой инспекцией (ČOI) и Управлением продовольственной инспекции (SZPI), оказались значительно хуже, чем ожидалось, заявил 13 апреля министр сельского хозяйства Зденек Некула (KDU-ČSL). Он подчеркнул, что проверки должны продолжиться.

В четверг в Министерстве сельского хозяйства во второй раз собралась межведомственная комиссия по высоким ценам на продовольствие.

«На втором заседании межведомственной рабочей группы по ценам на продовольствие мы в основном рассматриваем промежуточные результаты совместных проверок ČOI и SZPI. К сожалению, результаты значительно хуже, а нарушений больше, чем мы сами ожидали», — написал Некула в Twitter.

По данным Чешского статистического управления, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в марте выросли на 23,5% в годовом исчислении. Некула ранее заявил, что он будет изучать наценки торговцев. Министр сказал, что власти проведут 250 совместных проверок.

По словам Некулы, существуют «массовые нарушения продовольственного законодательства и закона о защите прав потребителей». «И это включает недобросовестную коммерческую практику», — предупредил он на пресс-конференции после заседания рабочей группы в четверг.

«Я бы хотел, чтобы сети сосредоточились на выполнении основных условий продажи вместо того, чтобы продавать товары и продукты по завышенным ценам. Они должны следить за тем, чтобы в их магазинах соблюдалась гигиена, чтобы цены были правильно установлены и чтобы по магазинам не бегали мыши, чтобы Управлению продовольственной инспекции не пришлось закрывать магазины», — сказал министр.

По его словам, давление с целью снижения цен на продукты питания начинает давать конкретные результаты, которые, по его словам, могут быть подтверждены статистическими данными. Он отметил, что, например, цены на яйца или сливочное масло снизились. «Цены на другие продукты питания также снижаются, и это не сезонные товары», — сказал он.

Торговцы отвергают обвинения в необоснованном росте цен, утверждая, что в основном ответственность несут фермеры и производители продуктов питания.

Источник: novinky.cz

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