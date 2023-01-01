Правительство Польши запретило ввоз украинского зерна

Правительство Польши запретило ввоз зерна и других продуктов питания из Украины. Об этом заявил сегодня глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский в ответ на протесты польских крестьян.

Об этом он сказал в присутствии премьер-министра Матеуша Моравецки и нового министра сельского хозяйства Роберта Телуса. Фермеры других стран Центральной Европы также жалуются на ввоз дешевого украинского зерна.

«Сегодня правительство приняло постановление, запрещающее ввоз в Польшу зерна, а также десятков других видов продуктов питания», — сказал Качиньский, сообщает Onet. При этом он заверил, что Польша остается союзником Украины и поддержит ее в войне с Россией.

«Мы будем поддерживать Украину. Но цель хорошего правительства — прежде всего поддержка собственных граждан. В интересах Украины также, чтобы в Польше не разразился кризис», — цитирует Качиньского сайт Gazeta Wyborcza. «Мы должны защищать польских крестьян. И мы будем их защищать», — подчеркнул он. Он также пообещал фермерам минимальные закупочные цены и субсидии на удобрения.

Запрет на ввоз действует с сегодняшнего дня. Согласно постановлению, опубликованному министром развития и технологий Вальдемаром Буда, ожидается, что запрет будет действовать до 30 июня, сообщает TVN 24. В приложении к постановлению перечислены товары, которые запрещены к ввозу. В перечень входят зерно, сахар, сухие корма, семена, хмель, лен и конопля, фрукты и овощи, вино, говядина и телятина, птица, молоко и молочные продукты, яйца и продукты пчеловодства.

На этой неделе Словакия запретила переработку хранящегося украинского зерна, эти товары и муку из них даже не пускают на рынок. В проверенном зерне было подтверждено наличие пестицида, который не разрешен в ЕС и оказывает негативное влияние на здоровье человека.

Источник: ceskenoviny.cz