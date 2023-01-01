Венгрия вслед за Польшей запретила ввоз украинского зерна и некоторых продуктов

Венгрия запретила ввоз сельскохозяйственной продукции из Украины, сообщили местные СМИ. Аналогичный шаг уже предприняла Польша. Венгерский запрет, как и польский, действует до 30 июня.

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь объявил, что правительство настроено защищать интересы венгерских фермеров, а потому в отсутствие эффективных мер со стороны Евросоюза временно запрещает импорт зерна и масла из Украины. Запрет также распространяется на ряд других сельскохозяйственных продуктов.

По словам министра, дальнейшее продолжение импорта украинского зерна нанесло бы столь серьезный ущерб венгерскому сельскому хозяйству, что пришлось бы принимать чрезвычайные меры. Из-за крайне низкой себестоимости продукции и возможности беспошлинной торговли с Евросоюзом Украина начала экспортировать на европейский рынок зерновые и масличные культуры, большое количество мяса птицы, яиц и меда, что сорвало ограничило возможности венгерских и других центральноевропейских стран.

Надь подчеркнул, что ограничение на импорт в Венгрию носит временный характер и продлится до 30 июня. Эта мера должна дать ЕС достаточно времени, чтобы пересмотреть вопрос о беспошлинной торговле с Украиной. Фермеры ожидают от Евросоюза справедливых рыночных условий для европейского сельского хозяйства.

Зерно из Украины, которое после начала российского вторжения из-за заблокированных черноморских портов стало перевозиться по суше через Польшу и другие страны, заполонило рынки этих транзитных стран. При этом предполагалось поставлять его в страны Африки и Ближнего Востока, которым угрожает нехватка продовольствия. Польские фермеры еще с лета прошлого года предупреждали, что продукция из Украины снижает цены, и поэтому они не могут конкурировать.

В приложении к венгерскому постановлению перечислены товары, которые запрещены к ввозу. В перечень входят зерно, сахар, сухие корма, семена, хмель, лен и конопля, фрукты и овощи, вино, говядина и телятина, птица, молоко и молочные продукты, яйца и продукты пчеловодства.

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что польское правительство проинформировало украинскую сторону о планируемом запрете в пятницу. «Мы понимаем, что польские фермеры находятся в тяжелом положении, но положение украинских крестьян еще более тяжелое», — ответил министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский. «Украинские аграрии несут огромные убытки, они гибнут на полях из-за российских мин», — добавил он.

Источник: novinky.cz

Для добавления комментария нажмите «Показать комментарии» в конце статьи, войдите или зарегистрируйтесь.

Что еще можно делать на 420on:

— Играть в игры для изучения чешского языка

— Узнать все про НЕДВИЖИМОСТЬ В ЧЕХИИ

— Посещать новые МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕХИИ

— Посмотреть последние ВАКАНСИИ В ЧЕХИИ

— Внести свою компанию в КАТАЛОГ КОМПАНИЙ ЧЕХИИ

— Задать ВОПРОС О ЖИЗНИ В ЧЕХИИ

Подпишитесь, чтобы ничего не упустить:

— Telegram

— Facebook

— Instagram

— Вступите в группу Facebook