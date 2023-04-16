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Словакия приостанавливает импорт зерна из Украины

Словакия приостанавливает импорт зерна из Украины

Партнер рубрики:
Новости 420on
17 апреля
18:00
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Чехия не планирует идти по стопам Польши, Словакии и Венгрии и не будет вводить запрет на ввоз зерна из Украины, заявили в Минсельхозе.

Словакия приостанавливает импорт зерна из Украины

Словакия приостанавливает импорт зерна и ряда других продуктов из Украины. Об этом сообщила в понедельник, 17 апреля, пресс-служба аппарата правительства Словакии. Польша и Венгрия предприняли аналогичный шаг на прошлой неделе. Помимо зерновых, Словакия временно запретит импорт из Украины сахара, кормов для животных, семян, вина, фруктов, овощей, хмеля и меда.

Чехия не планирует идти по стопам Польши, Словакии и Венгрии и не будет вводить запрет на ввоз зерна из Украины. Об этом заявил в понедельник министр сельского хозяйства Зденек Некула (KDU-ČSL), добавив, что односторонние запреты со стороны других государств противоречат условиям единого рынка Европейского союза и Всемирной торговой организации.

«В выходные я обсуждал тему импорта сельхозпродукции из Украины напрямую с комиссаром по сельскому хозяйству Янушем Войцеховским, спросил его, какова будет реакция Еврокомиссии на объявленный запрет на импорт из Польши и Венгрии. Он однозначно подтвердил мне, что такие односторонние меры неприемлемы», — сказал Некула.

Хотя Чешская Республика не запретила ввоз украинских сельскохозяйственных товаров, она усилила контроль за ввозом зерновых, предназначенных для пищевых продуктов.

«Защита здоровья граждан Чехии является для меня абсолютным приоритетом, поэтому мы продолжим интенсивные проверки и в случае положительного результата ликвидируем целые партии», — сказал Некула.

Решение Польши, Словакии и Венгрии, которые в попытке защитить собственные рынки запретили ввоз украинских круп, на этой неделе обсудят послы стран Евросоюза. По информации ЧТК, решение о продлении режима беспошлинной торговли на все украинские продукты питания и сельскохозяйственные товары будут принимать представители государств, против которых у названных стран есть возражения. В понедельник Еврокомиссия назвала действия Варшавы и Будапешта неприемлемыми.

На прошлой неделе Словакия запретила переработку запасов украинского зерна, а изготовленная из него мука не может быть выставлена на рынок. Братислава пошла на этот шаг после того, как тесты подтвердили наличие в импортируемом украинском зерне пестицида, который не разрешен в Европейском союзе и может оказать негативное влияние на здоровье человека.

Венгрия и Польша запретили импорт украинского зерна до 30 июня 2023 года. Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь объявил, что правительство премьер-министра Виктора Орбана намерено защищать интересы венгерских фермеров и поэтому временно запрещает импорт зерновых и масличных культур из Украины в отсутствие эффективных мер со стороны Европейского союза.

Венгрия заявила, что импорт зерна, масличных культур, мяса птицы, яиц и меда из Украины препятствует сбыту продукции венгерских и центральноевропейских фермеров. 

Источник: novinky.cz

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