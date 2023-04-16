Президент Чехии Петр Павел поддерживает две ставки НДС

Президент Петр Павел считает, что в Чехии должны быть две ставки налога на добавленную стоимость (НДС). Таким образом, налоговая система станет более прозрачной и менее подверженной уклонению от уплаты налогов.

Для рассматриваемых изменений, рабочий проект которых просочился в СМИ, он рассчитывает учесть влияние на граждан с самыми низкими доходами.

Президент напомнил, что снижение налоговых ставок с трех до двух может принести в бюджет от 70 до 80 миллиардов крон, по мнению экспертов, с которыми он консультировался по этому вопросу.

«В той ситуации, в которой мы сейчас находимся, это, безусловно, помогло бы бюджету», — сказал президент в ходе дебатов.

Тем не менее, Павел ожидает дискуссию о распределении ставок НДС на отдельные товары и связанных с этим последствиях, особенно для людей с низкими доходами. Однако лично он поддерживает упрощение ставок налога.

«Если удар будет по самым низкодоходным категориям, то это нехорошо, и будут предметные дебаты о том, какие товары должны быть по какой ставке», — добавил президент.

Министерство финансов в рабочем предложении, недавно опубликованном Чешским телевидением, предложило снизить ставки НДС с трех до двух, при этом базовая ставка должна составлять 21%, а пониженная ставка должна составлять 14%. Сейчас ставки составляют 21%, 15% и 10%.

В самую низкую ставку сейчас входят, например, услуги по размещению, разливное пиво, вода и канализация, отопление, ремонт обуви, кожгалантереи и велосипедов, а также спортивные и культурные мероприятия.

По словам премьер-министра Петра Фиала (ODS), окончательное предложение правительственной коалиции еще не представлено.

Источник: novinky.cz

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