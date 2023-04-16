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ЧНБ: долги правительства могут угрожать «здоровью» чешских банков

ЧНБ: долги правительства могут угрожать «здоровью» чешских банков

Партнер рубрики:
Новости 420on
19 апреля
09:14
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Чешскому национальному банку (ЧНБ) не нравится тот факт, что отечественные банки покупают большие объемы государственных облигаций. Это риск для стабильности всего банковского сектора.

ЧНБ: долги правительства могут угрожать «здоровью» чешских банков

С ковидного 2020 года государственный бюджет испытывает дефицит в сто миллиардов, который государство финансирует, в том числе, за счет выпуска облигаций. Однако крупнейшими покупателями государственных облигаций являются чешские банки, которым принадлежит все большее их количество. ЧНБ опасается, что это может поставить под угрозу их стабильность.

«Мы подсчитали, что если состав держателей государственного долга останется на нынешнем уровне и будет удовлетворена потребность государства в финансировании, банковский сектор будет владеть государственными облигациями на сумму 1,7 трлн крон на конец 2023 года, что больше более 50% выпущенного долга», - заявила Златуше Комаркова, заместитель директора отдела финансовой стабильности ЧНБ.

Тот факт, что банкам или финансовым учреждениям в целом принадлежит значительная часть государственного долга, не увеличивает риск долгового или финансового кризиса. Проблема в другом.

«Это работает как раз наоборот: большая доля владения облигациями финансовых институтов означает риск нестабильности этих институтов в случае долгового кризиса. Кредитору тогда угрожает нестабильность должника, то есть правительства, и его неспособность обслуживать свои обязательства", - сказал SZ Byznys председатель Национального бюджетного совета Моймир Хампл.

Проблема в том, что государство и банки слишком сильно завязаны из-за большого количества купленных облигаций. Если бы у государства были финансовые проблемы, то это отразится и на банках, в которые граждане Чехии вложили свои деньги.

При этом Чехия в настоящее время имеет качественный рейтинг от международных рейтинговых агентств на уровне Бельгии или Великобритании, а также относительно низкий уровень долга. Проблема заключается в темпах заимствования: хотя в 2019 году отношение долга к ВВП составляло примерно 30%, к концу этого года оно может приблизиться к 50%.

Тем не менее, Чешский национальный банк подготовил специальный инструмент для надзора за банками, с помощью которого он может наказывать банки, которые покупают слишком много государственных облигаций.

«Это дополнительная надбавка к капиталу за риск концентрации суверенных позиций (гособлигаций), и мы бы ввели ее в том случае, если результаты стресс-тестов государственных финансов покажут нам, что риск устойчивости государственных финансов растет», — добавила Комаркова.

Либор Голуб, который возглавляет отдел финансовой стабильности ЧНБ, затем добавил: «Пока все наши расчеты показывают, что необходимости вводить надбавку не будет. Однако последние события, конечно, меняют некоторые расчеты».

В интересах клиентов банка

Государственный бюджет в марте закончился с рекордным дефицитом в 166 миллиардов крон. Если бы такие темпы заимствований сохранялись, правительство значительно превысило бы запланированный дефицит в 295 миллиардов крон на конец года.

Сейчас правительство готовит пакет мер жесткой экономии, которые должны сократить дефицит государственного бюджета в ближайшие годы. План состоит в том, чтобы сэкономить 70 миллиардов крон, в основном на расходной части. Например, правительство уже ввело более низкую оценку пенсий.

По словам Моймира Хампла, ЧНБ в первую очередь указывает, что, помимо функционирования самого государства, стабильность и устойчивость государственных финансов также важны для стабильности банковско-финансового сектора, который в значительной степени финансирует долг страны, и таким образом, также для клиентов банков, т.е. граждан страны, чьи деньги размещены в финансовых учреждениях.

«Большая взаимосвязь правительства и его долга с отечественными финансовыми институтами усиливает серьезность этого тезиса. Поэтому необходимо смотреть не только на то, какой долг имеют внутренние финансовые учреждения страны, но и, наоборот, наблюдать, какую большую долю активов финансовых учреждений составляют требования к национальному правительству. Именно этим занимается ЧНБ», — добавляет Хэмпл, который в прошлом был вице-губернатором ЧНБ.

По его словам, ЧНБ давно установил политику, согласно которой ни один заемщик не является полностью безрисковым, то есть даже правительство любой страны. И именно поэтому в дебатах о международном регулировании он был на стороне тех стран, которые не хотели автоматически и без ограничений присваивать нулевой весовой коэффициент риска государственному долгу.

Источник: seznamzpravy.cz

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