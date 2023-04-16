Чехи платят за энергию больше всех в Европе

​Чехи в прошлом году платили 38 центов за киловатт-час, что является четвертой самой высокой ценой после богатых датчан, бельгийцев и ирландцев.

В начале 2022 года Чехия была в числе чемпионов по цене на электроэнергию. Брюссельские статистики подсчитали, что местные домохозяйства платят 30 евроцентов за киловатт-час. Это был шестой по величине тариф в ЕС, а по паритету покупательной способности — второй после Румынии.

В то время министр промышленности Юзеф Сикел оправдывал повышение цен тем, что рост цен на электроэнергию на рынках ударил по чехам раньше, чем по другим.

"Во многом этому способствовал крах группы Bohemia Energy при предыдущем правительстве", - сказал он, напомнив, что сотни тысяч потребителей вынуждены были согласиться на высокие тарифы поставщика последней инстанции после его краха в октябре 2021 года.

Но новые данные Евростата показывают, что условия на рынке электроэнергии продолжали ухудшаться во второй половине прошлого года. Чехи платили 38 центов за киловатт-час, что на этот раз является четвертой самой высокой ценой после богатых датчан, бельгийцев и ирландцев. С точки зрения покупательной способности они по-прежнему занимали второе место после бедных румын. Министерство промышленности снова остановилось на обычной интерпретации.

"Чешская Республика уникальна с точки зрения краха группы Bohemia Energy, которая снабжала энергией около миллиона объектов потребителей. Такой ситуации не было нигде в Европе", - говорит пресс-секретарь Минпромторга Милуше Трефанкова.

Местные домохозяйства столкнулись с еще большим изменением к худшему в газоснабжении. По данным Евростата, цена за киловатт-час во второй половине 2022 года выросла с 10 до 19 центов. Это четвертый по величине показатель после более богатых шведов, датчан и голландцев. С точки зрения паритета покупательной способности чешские тарифы были самыми высокими в ЕС. По этому показателю отечественные домохозяйства отстают от болгар, эстонцев и шведов, которые в первой половине 2022 года находились в худшем положении.

Пресс-секретарь говорит, что за последнее время соотношение улучшилось.

"Правительство отреагировало на высокие цены во второй половине года, ограничив цены на электричество и газ, что вступит в силу с января 2023 года", - объясняет она.

Однако данные брюссельской статистики показывают, что, по крайней мере, в прошлом году вмешательство чешского правительства было не очень успешным. За исключением домохозяйств с минимальным годовым потреблением около 1 000 киловатт-часов, ни так называемый сберегательный тариф, субсидия в размере 2 000 или 3 500 крон на каждого человека, ни отмена платы за возобновляемые источники энергии не привели к значительному улучшению баланса семей.

Регулирование чешского правительства не может сравниться с регулированием его коллег в других странах Восточной Европы, возглавляемых Венгрией, Польшей, Словакией и Хорватией, где они до конца прошлого года удерживали цены на электричество и газ ниже 20 и 5 евроцентов за киловатт-час.

Чешские эксперты обычно подвергают сомнению данные Евростата на том основании, что они неточно отражают ситуацию на рынке. "Они фиксируют только один выбранный тариф, а в разных странах существуют разные структуры распределения регулируемого компонента электроэнергии", - объясняет Милуше Трефанкова. Брюссельская статистика, однако, предлагает данные по пяти типам потребителей электроэнергии, но их результаты существенно не отличаются.

Данные Чешского статистического управления (ЧСУ) по инфляции также рисуют более благоприятную картину: в конце прошлого года внутренние цены на энергию росли среднеевропейскими темпами, и только в начале этого года энергетическая инфляция выросла до третьего по величине показателя в ЕС.

По словам пресс-секретаря Яна Цеслара, местные статистики больше учитывают конкретную ситуацию в домохозяйствах. "Методология национального индекса более сложная и учитывает развитие большего числа тарифов для большего числа поставщиков. Также в большей степени учитывается развитие доли фиксированных тарифов в общем объеме предложения", - поясняет он. Методология Евростата, по его словам, "несколько упрощена", однако Ян Цеслар признает, что это необходимо для того, чтобы "сравнить цены на электричество и газ по всей Европе".

Источник: seznamzpravy.cz

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