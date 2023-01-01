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Инфляция в ЕС составляет 8,3 процента. Чехи могут только позавидовать

Инфляция в ЕС составляет 8,3 процента. Чехи могут только позавидовать

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Новости 420on
20 апреля
08:54
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​Уровень инфляции в Европейском союзе снизился до 8,3% в марте, тогда как в феврале этот показатель составлял 9,9% и был самым низким с мая прошлого года. Какая ситуация в Чехии?

Инфляция в ЕС составляет 8,3 процента. Чехи могут только позавидовать

Инфляция в Чешской Республике в марте снизилась до 16,5% с февральских 18,4%, но все еще примерно вдвое превышает средний показатель по ЕС. Об этом сообщило в среду европейское статистическое управление Eurostat.

Евростат также подтвердил свою предыдущую оценку, согласно которой уровень инфляции в еврозоне в марте снизился до 6,9%. В феврале рост цен составлял 8,5% в странах, которые используют евро. В месячном исчислении цены в ЕС и еврозоне выросли на 0,9%.

В марте прошлого года инфляция в ЕС составила 7,8%, а в еврозоне — 7,4%.

В Люксембурге зарегистрирован самый низкий уровень инфляции — 2,9% в марте, за ним следуют Испания (3,1%) и Нидерланды (4,5%). Самый высокий уровень инфляции был зафиксирован в Венгрии (25,6%), Латвии (17,2%) и Чешской Республике (16,5%). По сравнению с февралем годовая инфляция снизилась в 25 странах ЕС, в то время как в оставшихся двух она выросла.

В еврозоне наибольший вклад в годовую инфляцию в марте внесла категория продуктов питания, алкоголя и табака, доля которой составила 3,12 процентных пункта. За ней следовали услуги (+2,10 процентных пункта), неэнергетические промышленные товары (+1,71 процентных пункта) и энергоносители (-0,05 процентных пункта).

Источник: seznamzpravy.cz

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