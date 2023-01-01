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Прибыль чешских банков упала. Государство получит меньше, чем ожидалось, от налога на сверхприбыль

Прибыль чешских банков упала. Государство получит меньше, чем ожидалось, от налога на сверхприбыль

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Новости 420on
20 июня
09:12
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​Совокупная чистая прибыль чешских банков в первом квартале этого года снизилась на 2,4 млрд крон в годовом исчислении и составила 21,1 млрд крон. Это следует из данных, опубликованных Чешским национальным банком.

Прибыль чешских банков упала. Государство получит меньше, чем ожидалось, от налога на сверхприбыль

По данным Чешского национального банка, активы банков на конец марта составили 9,745 трлн крон, что на 840 млрд крон больше, чем на конец прошлого года.

Шесть крупнейших банков облагаются так называемым налогом на сверхприбыль, который был утвержден правительством в виде 60-процентной налоговой надбавки. 

Поступления от налога должны быть использованы правительством для покрытия дополнительных расходов, которые понесет государство в связи с установлением максимальных цен на энергоносители.

В первом квартале этого года шесть банков заработали в общей сложности 14,8 млрд крон. За тот же период прошлого года эта сумма составляла 15,6 млрд крон. Аналитики считают, что основной причиной снижения прибыли на 800 млн крон является годовое снижение чистого процентного дохода, которое затронуло большинство банков. Введение налога на сверхприбыль, возможно, внесло небольшой вклад, добавили они.

«Объявленные размеры налога на сверхприбыль свидетельствуют о том, что государство соберет меньше, чем ожидалось. Если раньше государство надеялось собрать 33 млрд крон только с банковского сектора, то теперь я ожидаю, что общий сбор с банков составит несколько миллиардов крон», — сказал ČTK Томаш Чверна, аналитик инвестиционной компании XTB. По его словам, процентный доход будет причиной более низкого, чем ожидалось, сбора чрезвычайного налога.

Поскольку Центробанк прекратил цикл повышения ставок, финансовым организациям не хватает импульсов для роста, добавил аналитик Cyrrus Томаш Пфейлер. С другой стороны, по его словам, из-за конкурентного давления депозиты становятся переоцененными, что приводит к росту процентных расходов. По его мнению, в условиях повышения ставок также ослабевает выдача новых кредитов. Некоторые денежные учреждения смогли отреагировать на это сокращением операционных расходов, что смягчило влияние более низких процентных доходов на чистую прибыль, добавил он.

Источник: novinky.cz

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