«Мы не рассматриваем возможность снижения процентных ставок», — предупредил глава Центробанка Чехии

​На своем заседании 21 июня Чешский национальный банк (ЧНБ) оставил базовую процентную ставку без изменений на уровне 7%. На этой ставке основывается стоимость коммерческих банковских, потребительских, ипотечных и корпоративных кредитов. Глава Центробанка Алеш Михл объяснил, почему банк принял такое решение.

По мнению ЧНБ, необходимости в дальнейшем повышении ставок также нет. «В целом, ставки сдерживают рост денег в экономике, тем самым сдерживая инфляцию», — сказал на пресс-конференции управляющий ЧНБ Алеш Михл. По его словам, денежно-кредитные условия также стали более жесткими благодаря повышению курса кроны.

Выдача новых ипотечных кредитов значительно сократилась, рынок недвижимости охладился, домохозяйства и компании начали значительно экономить, и норма сбережений сейчас одна из самых высоких в Европейском союзе, согласно данным ЧНБ. Это реакция на высокую инфляцию.

Михл неоднократно подчеркивал, что ожидания рынка относительно снижения ставки преждевременны. «На следующем заседании ЧНБ снова будет решать, оставить или повысить процентные ставки. Они останутся на текущем или более высоком уровне в течение длительного периода времени», — добавил Михл.

По словам главы ЧНБ, возможное повышение процентной ставки произойдет в ситуации, когда инфляционные ожидания останутся высокими, а заработная плата заметно вырастет.

Михл также подчеркнул, что ЧНБ будет продолжать защищать чешскую крону от чрезмерных колебаний. Это означает, что он будет вмешиваться, если чешская валюта значительно ослабнет.

Чешская Республика является одним из лидеров в Европе по темпам роста курса в годовом исчислении. Хотя инфляция ослабевает с начала года, потребительские цены в мае выросли на 11,1% в годовом исчислении, согласно данным Чешского статистического управления. Таким образом, темпы инфляции снижаются медленнее, чем ожидали аналитики.

Последнее повышение ставки произошло при предыдущем управляющем Йиржи Русноке. После его ухода и прихода Алеша Михела Чешский национальный банк сохранил ставки без изменений на уровне 7%, несмотря на сильное инфляционное давление в экономике.

«Если ЧНБ решит снизить ставки уже в этом году, то, вероятно, не раньше, чем на ноябрьском заседании по денежно-кредитной политике, когда появится новый прогноз, и только символически, на 0,25-0,5 процентных пункта, так как в свете шагов ЕЦБ ему придется осторожно сокращать разницу в процентных ставках по отношению к евро, чтобы не привести к более заметному ослаблению кроны», — сказал Якуб Сейдлер, главный экономист Чешской банковской ассоциации.

Свежие данные статистического управления показывают, что цены производителей сельскохозяйственной продукции значительно снижаются. Цены на промышленную продукцию также снижаются по сравнению с предыдущим месяцем, что должно способствовать дальнейшему сокращению инфляции.

Однако до сих пор удешевление в сельском хозяйстве не оказало существенного влияния на цены на продукты питания или на то, сколько люди платят за продукты в магазинах. По мнению Мартина Гюртлера, аналитика Komerční banka, снижение цен для производителей должно стать стимулом для снижения потребительских цен.

Для большинства компаний рост цен в настоящее время является самой большой проблемой. Согласно опросу, проведенному PAQ Research, две трети респондентов видят в этом главную угрозу.

Крупные компании способны перевести более высокие цены на производственные ресурсы и заработную плату в конечные цены, поэтому их прибыль росла в течение последнего года. Фискальная политика также является важным фактором инфляции. Высокий дефицит государственного бюджета финансируется за счет новых кредитов, которые через государственный бюджет поступают в экономику.

Источник: seznamzpravy.cz

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