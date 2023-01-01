Срок выплаты пособия по уходу за ребенком в Чехии будет сокращен с четырех до трех лет

Максимальный срок выплаты пособия по уходу за ребенком планируют сократить с четырех до трех лет. Однако родители смогут оставаться в отпуске по уходу за ребенком до достижения им четырехлетнего возраста.

Об этом сообщил iDNES.cz министр труда Мариан Юречка (KDU-ČSL). По его словам, коалиция уже договорилась об этом. Правительственные политики ранее заявляли, что они договорились об увеличении пособия. Речь идет о том, чтобы с января добавить еще 50 000 крон к нынешней сумме пособия в 300 000 крон. Но нет согласия по поводу того, кто именно должен иметь право на повышенную сумму.

В последний раз родительское пособие было повышено в 2020 году на 80 000 крон — до 300 000 крон. Теперь родители могут получать эту сумму до тех пор, пока ребенку не исполнится четыре года. Чем выше ежемесячная сумма пособия, тем быстрее оно будет израсходовано. В прошлом году расходы на выплату пособия составили 33 миллиарда крон.

«На заседании К5 (лидеры коалиционных партий) было подтверждено увеличение пособия на 50 000 крон с 1 января и сокращение срока выплаты пособия до трех лет — именно срока выплаты пособия, а не возможности находиться дома с ребенком. Это основное соглашение уже подтверждено, и именно таким образом поправка к Закону о государственной социальной поддержке будет изменена и утверждена на заседании правительства в ближайшие недели», — сказал Юречка.

Работодатель сохраняет за родителем рабочее место, пока ребенку не исполнится три года.

У коалиции пока нет единого мнения о том, кто должен получать увеличенную сумму. После этого станет ясно, насколько увеличатся расходы. Бюджет Чехии находится в дефиците. На следующий год правительство первоначально планировало дефицит в размере 235 млрд крон, но сейчас речь идет о сумме от 235 до 270 млрд крон. В то же время премьер-министр Петр Фиала (ODS) в середине июня упомянул о возможности ввести дополнительные меры экономии уже в этом году.

«Мы договорились, что будет определенное увеличение (родительских пособий), мы обсуждаем параметры. В частности, кого это коснется, будет ли это жесткий лимит с 1 января 2024 года (для тех, кто родился после этой даты) или будет какой-то переходный период для детей, родившихся раньше. Эти переговоры еще предстоят. Все это вызовет определенные затраты и последствия», — сказал Фиала журналистам.

«В то же время те, у кого есть ребенок и кто хочет вернуться на работу, должны иметь возможность вернуться раньше, не усложняя себе жизнь. Об этом мы должны думать и при корректировке параметров родительского пособия», — сказал премьер-министр.

Источник: ceskenoviny.cz

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