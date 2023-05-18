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Четверть работников в Чехии не могут оплатить непредвиденные расходы в размере 13 000 крон

Четверть работников в Чехии не могут оплатить непредвиденные расходы в размере 13 000 крон

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Новости 420on
26 июня
10:37
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​Число работников, с трудом сводящих концы с концами, растет: четверть из них не смогли бы оплатить непредвиденные расходы на сумму свыше 13 000 крон. Более высокие зарплаты — основная причина, по которой чехи ищут новую работу.

Четверть работников в Чехии не могут оплатить непредвиденные расходы в размере 13 000 крон

Это следует из опроса JobsIndex, проведенного компанией LMC в апреле этого года с участием 1 000 респондентов.

Это не узкая группа работников. По словам Томаша Эрвина Домбровского, аналитика рынка труда в LMC, финансовые проблемы затрагивают, например, работников молодого и среднего возраста и семьи с детьми.

«Интересной группой являются также люди более высокого трудоспособного возраста с высшим образованием, которые имеют относительно хорошие доходы, но испытывают финансовые сложности. Причиной может быть, например, помощь семье», — говорит Домбровский.

Если в апреле прошлого года 46% респондентов считали, что им трудно управлять своими доходами, то в этом году таких людей стало почти на 10% больше. Чехи собираются менять работу в основном в поиске более высоких зарплат.

Люди с высокими доходами не боятся инфляции и больше тратят. Но 80% респондентов в Чехии по-прежнему экономят. 8% работников планируют сменить работу в ближайшем будущем из-за своего финансового положения.  

По мнению компаний, ситуация сложная. По данным Конфедерации промышленности и транспорта, людей по-прежнему беспокоит высокая инфляция и процентные ставки или отголоски энергетического кризиса. Ожидается, что в этом году крупные компании повысят зарплату своим сотрудникам, говорит Радек Шпикар, вице-президент профсоюза.

Ассоциация малых и средних предприятий говорит, что некоторые малые и средние компании также должны повысить зарплату своим сотрудникам примерно на 5–7%. По словам директора ассоциации Евы Свободовой, более значительное повышение заработной платы отразится на цене продукции, что может поставить под угрозу конкурентоспособность компаний.

Такого повышения зарплаты недостаточно для работников, согласно опросу. Большинство из них хотели бы получить прибавку не менее 11–15%.

Вместо того чтобы значительно повышать заработную плату, предприятия пытаются удержать имеющихся сотрудников другими способами. «Компании предлагают своим сотрудникам неполный рабочий день и периодическую или постоянную работу на дому. Люди из корпоративного мира начинают появляться на малых и средних предприятиях, потому что им надоели правила, которым они вынуждены следовать в корпоративном мире», — говорит Свободова.

Источник: irozhlas.cz

 

 

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