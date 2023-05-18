Сумасшедшие проценты: сколько вы можете переплатить за микрокредит в Чехии

Почти половину в виде процентов и сборов может заплатить человек, который возьмет в Чехии кредит на 20 000 крон с ежемесячным погашением.

Это следует из Индекса кредитования, который регулярно составляет организация Člověk v tísni.

Среди прочего, в нем сравнивается модельный пример кредита в размере 20 000 крон, который человек возвращает в течение месяца. Так называемые микрозаймы, где расходы составляют от 332 до 8 995 крон, оказались самыми дорогими. Неправда, что кредиты от небанковских компаний всегда менее выгодны, чем от банков. "Кредиты от Home Credit, Cofidis или Kamali сопоставимы по цене с банковскими продуктами", - заявила организация.

Почти 9 000 крон в виде процентов и сборов может заплатить человек, который возьмет в Чехии кредит на 20 000 крон с ежемесячным погашением. Это на 45% больше, чем первоначальная сумма кредита.

Самыми дешевыми оказались кредиты от Česká spořitelna, Home Credit и Cofidis, а самыми дорогими - Credit Portal, Creditgo и Půjčka Plus. Полный список представлен на сайте www.clovekvtisni.cz.

По мнению организации Člověk v tísni, кредитные компании традиционно переусердствуют, рассказывая на своих сайтах о преимуществах своих кредитов. Однако еще хуже, когда заемщик сталкивается с проблемами и не может погасить кредит.

"Некоторые компании в этом смысле сильно улучшились, предлагая людям варианты решения проблем и объясняя связанные с ними риски". Можно найти список информации, которая потребуется кредитору от заемщика, попавшего в беду, и обычно имеется контактный телефон или электронная почта", - говорит Дэвид Боргес, аналитик организации.

Он считает такой подход идеальным. С другой стороны, он считает недостаточным простое информирование о возможности продления кредита, тем более что чаще всего это предлагают компании, которые выдают кредиты под высокие проценты.

"Из практики мы знаем, что когда кредитор не обременяет заемщика санкциями и предлагает, например, распределить погашение кредита во времени, шансы на погашение обязательств увеличиваются", - заключил Боргес.

Самым выгодным в сравнении оказался овердрафт, при котором ежемесячный платеж не превышает 400 крон, за ним следуют кредитные карты. "Если вы возьмете 20 000 на кредитную карту, то будете платить за кредит до 600 крон в месяц", - сказали в организации Člověk v tísni.

Но даже у кредитных карт есть ряд подводных камней. "Немногие знают, что на снятие наличных обычно не распространяется беспроцентный период. Люди также иногда удивляются, что если они погашают долг по кредитной карте после истечения беспроцентного периода, то им приходится платить проценты не только за период просрочки, но и за весь период, когда они брали кредит", - отметил Боргес.

Однако, по его словам, большинству людей практически невозможно подсчитать, во сколько обойдется погашение кредитной карты с течением времени. "У большинства банков на их сайтах нет калькулятора для количественной оценки этих расходов", - уточнил он.

Источник: novinky.cz

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